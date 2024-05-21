Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото)

Технологии&Авто
9
Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото)
Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото)
Представлен небольшой кроссовер Volvo EX30, цена которого составляет от 27 800 до 35 400 долларов в Китае.
Он доступен в разных версиях с задним и полным приводом и запасом хода от 410 до 590 км. Volvo EX30 построен на основе платформы SEA. Передняя часть напоминает Volvo EX90 с Т-образными фарами Thor Hammer по бокам и закрытыми решетками радиатора.

Читайте также: Машина в кредит в 2024 году: как все оформить

Логотип Volvo Asia Pacific в нижнем правом углу сзади указывает на то, что машина выпускается в Китае. Volvo EX30 в настоящее время является самым маленьким кроссовером марки: размеры составляют 4233×1838×1555 мм, а колесная база составляет 2650 мм.
Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото)
Заднеприводная версия получила мотор мощностью 200 кВт (272 л.с.) и литий-железо-фосфатный аккумулятор на 49 кВт•ч. Полноприводная версия оснащена силовой установкой мощностью 315 кВт (428 л.с.). Максимальная скорость всей серии составляет 180 км/ч, а самое быстрое время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 3,6 секунды. Быстрое время зарядки постоянным током составляет 26 минут, за это время АКБ заряжается с 10% до 80%.
Читайте также
В салоне установлен 12,3-дюймовый вертикальный центральный экран. Кнопки трехспицевого многофункционального рулевого колеса заменены сенсорными. Также установлена ​​звуковая панель Harman Kardon длиной 1,2 метра, которая проходит через всю приборную панель.
Volvo заявляет, что в интерьере используются экологически чистые переработанные материалы, а 30% декоративных панелей являются переработанным пластиком и возобновляемыми материалами.
Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото)
Volvo EX30 поддерживает расширенные функции помощи при управлении 2-го уровня, реализуемые с помощью передней камеры, трех радаров миллиметрового диапазона (пять для моделей высшего класса), четырех ультразвуковых радаров (восемь и 12 для моделей высшего класса), задней камеры (четыре камеры кругового обзора для моделей высокого класса) и внутренней камеры.
Стандартный объем багажника составляет 318 л, который можно увеличить до 904 л, сложив задние сиденья.
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.