Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото) — Finance.ua

Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото) Сегодня 04:40 — Технологии&Авто

Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото)

Представлен небольшой кроссовер Volvo EX30, цена которого составляет от 27 800 до 35 400 долларов в Китае.

Он доступен в разных версиях с задним и полным приводом и запасом хода от 410 до 590 км. Volvo EX30 построен на основе платформы SEA. Передняя часть напоминает Volvo EX90 с Т-образными фарами Thor Hammer по бокам и закрытыми решетками радиатора.

Логотип Volvo Asia Pacific в нижнем правом углу сзади указывает на то, что машина выпускается в Китае. Volvo EX30 в настоящее время является самым маленьким кроссовером марки: размеры составляют 4233×1838×1555 мм, а колесная база составляет 2650 мм.

Заднеприводная версия получила мотор мощностью 200 кВт (272 л.с.) и литий-железо-фосфатный аккумулятор на 49 кВт•ч. Полноприводная версия оснащена силовой установкой мощностью 315 кВт (428 л.с.). Максимальная скорость всей серии составляет 180 км/ч, а самое быстрое время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 3,6 секунды. Быстрое время зарядки постоянным током составляет 26 минут, за это время АКБ заряжается с 10% до 80%.

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В салоне установлен 12,3-дюймовый вертикальный центральный экран. Кнопки трехспицевого многофункционального рулевого колеса заменены сенсорными. Также установлена ​​звуковая панель Harman Kardon длиной 1,2 метра, которая проходит через всю приборную панель.

Volvo заявляет, что в интерьере используются экологически чистые переработанные материалы, а 30% декоративных панелей являются переработанным пластиком и возобновляемыми материалами.

Volvo EX30 поддерживает расширенные функции помощи при управлении 2-го уровня, реализуемые с помощью передней камеры, трех радаров миллиметрового диапазона (пять для моделей высшего класса), четырех ультразвуковых радаров (восемь и 12 для моделей высшего класса), задней камеры (четыре камеры кругового обзора для моделей высокого класса) и внутренней камеры.

Стандартный объем багажника составляет 318 л, который можно увеличить до 904 л, сложив задние сиденья.

Ampercar По материалам:

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