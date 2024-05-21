Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото) — Finance.ua

Компания Volvo представила свой самый маленький электрический кроссовер (фото)
Представлен небольшой кроссовер Volvo EX30, цена которого составляет от 27 800 до 35 400 долларов в Китае.
Он доступен в разных версиях с задним и полным приводом и запасом хода от 410 до 590 км. Volvo EX30 построен на основе платформы SEA. Передняя часть напоминает Volvo EX90 с Т-образными фарами Thor Hammer по бокам и закрытыми решетками радиатора.
Читайте также: Машина в кредит в 2024 году: как все оформить
Логотип Volvo Asia Pacific в нижнем правом углу сзади указывает на то, что машина выпускается в Китае. Volvo EX30 в настоящее время является самым маленьким кроссовером марки: размеры составляют 4233×1838×1555 мм, а колесная база составляет 2650 мм.
Заднеприводная версия получила мотор мощностью 200 кВт (272 л.с.) и литий-железо-фосфатный аккумулятор на 49 кВт•ч. Полноприводная версия оснащена силовой установкой мощностью 315 кВт (428 л.с.). Максимальная скорость всей серии составляет 180 км/ч, а самое быстрое время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 3,6 секунды. Быстрое время зарядки постоянным током составляет 26 минут, за это время АКБ заряжается с 10% до 80%.
Читайте также
В салоне установлен 12,3-дюймовый вертикальный центральный экран. Кнопки трехспицевого многофункционального рулевого колеса заменены сенсорными. Также установлена звуковая панель Harman Kardon длиной 1,2 метра, которая проходит через всю приборную панель.
Volvo заявляет, что в интерьере используются экологически чистые переработанные материалы, а 30% декоративных панелей являются переработанным пластиком и возобновляемыми материалами.
Volvo EX30 поддерживает расширенные функции помощи при управлении 2-го уровня, реализуемые с помощью передней камеры, трех радаров миллиметрового диапазона (пять для моделей высшего класса), четырех ультразвуковых радаров (восемь и 12 для моделей высшего класса), задней камеры (четыре камеры кругового обзора для моделей высокого класса) и внутренней камеры.
Стандартный объем багажника составляет 318 л, который можно увеличить до 904 л, сложив задние сиденья.
Поделиться новостью