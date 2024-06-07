Новый флагман: самый крупный и самый дорогой электрокроссовер Volvo поступил в производство (фото) — Finance.ua
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Новый флагман: самый крупный и самый дорогой электрокроссовер Volvo поступил в производство (фото)

Технологии&Авто
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Новый флагман: самый крупный и самый дорогой электрокроссовер Volvo поступил в производство (фото)
Новый флагман: самый крупный и самый дорогой электрокроссовер Volvo поступил в производство (фото)
С конвейера сошли первые электромобили Volvo EX90. Выпуск кроссовера стартовал на предприятии в городе Чарльстон (США).
Об этом сообщается на официальном сайте шведского автопроизводителя.
Новый Volvo EX90 презентовали еще в ноябре 2022 года и на него уже начали принимать заказы, причем в Украине оформить заявку можно было еще с 2023 года.
Новый флагман: самый крупный и самый дорогой электрокроссовер Volvo поступил в производство (фото)
Позже сборка модели стартует в Китае. В планах шведской компании — производить по 150 000 этих кроссоверов в год.
Электромобиль Volvo EX90 — большой кроссовер, который меняет модель XC90 (определенное время два авто будут выпускать параллельно). Пятиметровое авто доступно в версиях на 6 и 7 мест, а затем начнут выпускать и роскошный четырехместный вариант Excellence.

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Традиционно у Volvo широкая комплектация по безопасности. К тому же, электрокросовер получил систему полуавтономного движения.
Новый флагман: самый крупный и самый дорогой электрокроссовер Volvo поступил в производство (фото)
Новый Volvo EX90 2024 будет выпускаться в полноприводных версиях мощностью 408−517 л. с. Все они комплектуются аккумуляторной батареей емкостью 111 кВтч, а заявленный запас хода составляет 580−600 км. Цена Volvo EX90 стартует с 78 000 долларов.
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По материалам:
Фокус
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