Новый флагман: самый крупный и самый дорогой электрокроссовер Volvo поступил в производство (фото) — Finance.ua

Новый флагман: самый крупный и самый дорогой электрокроссовер Volvo поступил в производство (фото) 07.06.2024, 00:34 — Технологии&Авто

Новый флагман: самый крупный и самый дорогой электрокроссовер Volvo поступил в производство (фото)

С конвейера сошли первые электромобили Volvo EX90. Выпуск кроссовера стартовал на предприятии в городе Чарльстон (США).

Об этом сообщается на официальном сайте шведского автопроизводителя.

Новый Volvo EX90 презентовали еще в ноябре 2022 года и на него уже начали принимать заказы , причем в Украине оформить заявку можно было еще с 2023 года.

Позже сборка модели стартует в Китае. В планах шведской компании — производить по 150 000 этих кроссоверов в год.

Электромобиль Volvo EX90 — большой кроссовер, который меняет модель XC90 (определенное время два авто будут выпускать параллельно). Пятиметровое авто доступно в версиях на 6 и 7 мест, а затем начнут выпускать и роскошный четырехместный вариант Excellence.

Традиционно у Volvo широкая комплектация по безопасности. К тому же, электрокросовер получил систему полуавтономного движения.

Новый Volvo EX90 2024 будет выпускаться в полноприводных версиях мощностью 408−517 л. с. Все они комплектуются аккумуляторной батареей емкостью 111 кВтч, а заявленный запас хода составляет 580−600 км. Цена Volvo EX90 стартует с 78 000 долларов.

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Фокус По материалам:

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