Volkswagen отложил планы по IPO своего аккумуляторного подразделения из-за снижения спроса на электромобили — Finance.ua
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Volkswagen отложил планы по IPO своего аккумуляторного подразделения из-за снижения спроса на электромобили

Фондовый рынок
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Volkswagen отложил планы по IPO своего аккумуляторного подразделения из-за снижения спроса на электромобили
Volkswagen отложил планы по IPO своего аккумуляторного подразделения из-за снижения спроса на электромобили
Автоконцерн Volkswagen отложил планы первичного размещения акций (IPO) своего подразделения по производству аккумуляторов PowerCo на фоне снижения спроса на электромобили.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Немецкий автогигант больше не считает приоритетом продажу акций или потенциальный листинг PowerCo в этом или в следующем году, говорят собеседники издания.
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Кроме того, Volkswagen отложил переговоры с инвесторами. По словам источников, автоконцерн сомневается в том, что сможет производить собственные батареи для электромобилей в больших масштабах.
В то же время, они не исключают, что Volkswagen вернется к своим планам, если ситуация на рынке изменится к лучшему.
Volkswagen все еще ожидает «готовности инвесторов, начиная с 2024 года», говорится в комментарии компании для Bloomberg News.
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Компания готова «открыть структуру капитала», и хотя рост продаж электромобилей не столь стремителен, как ожидалось, интерес инвесторов к PowerCo остается высоким, заявил автоконцерн в комментарии.
PowerCo начала строительство двух заводов в Европе, где высокие цены на энергоносители затмили инвестиционные решения для многих промышленных игроков. Производство должно начаться в Германии в следующем году, а в 2026 году — в Испании.
В начале 2023 года Volkswagen увеличил свой пятилетний инвестиционный план до €180 млрд, таким образом бросив вызов лидерству Tesla в области электромобилей. Крупнейший европейский автопроизводитель планировал направить 68% текущих инвестиций на электрокары и программное обеспечение.
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Также Volkswagen объявил о планах построить завод по производству аккумуляторов в Канаде, первый за пределами Европы, поскольку компания стремится ускорить расширение на ключевом рынке США, планируется построить новый завод по производству электромобилей стоимостью €2 млрд в Южной Каролине.
VW объяснил рост затрат увеличением своих усилий по производству аккумуляторов (целых шесть заводов в Европе), а также это связано с обеспечением сырьем для питания электромобилей.
Компания рассчитывала, что к концу десятилетия объем продаж аккумуляторного бизнеса PowerCo составит более 20 млрд евро.
По материалам:
Forbes.ua
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