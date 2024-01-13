Volkswagen снизил цены на электроавто (фото) — Finance.ua

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Volkswagen снизил цены на электроавто (фото)

Фондовый рынок
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Volkswagen снизил цены на электроавто (фото)
Volkswagen снизил цены на электроавто (фото)
Бренд Volkswagen снизил цены и обновил свои предложения по комплектациям своей линейки полностью электрических автомобилей, чтобы увеличить продажи во Франции, Бельгии и ряде стран Северной Европы.
В концерне заявили, что пересмотр линейки автомобилей Volkswagen ID «позволит достичь амбициозных бизнес-целей».
Снижение цен произошло, несмотря на то, что генеральный директор VW Group Оливер Блюм заявил в прошлом году, что автопроизводитель не будет вступать в ценовую войну в Европе с Tesla, наиболее продаваемым брендом электромобилей в регионе, после того, как Tesla резко снизила цены на Model 3 и Model Y.
Многие эксперты прогнозируют, что спрос на электромобили замедлится, поскольку потребители отказываются от высоких цен и все еще развивающейся сети зарядных станций, а автопроизводители вовсю пытаются сравниться по доходности с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания.
Во Франции новые цены и комплектации означают, что почти все версии компактного хэтчбека ID.3 и среднеразмерных внедорожников ID.4 и ID.5 будут иметь право на правительственный бонус за электромобиль в размере от 5000 до 7000 евро в 2024 году.
Например, VW ID.3 Pro с батареей емкостью 58 киловатт-часов доступен в комплектации ID за 39 990 евро; с батареей емкостью 77 кВт/ч — 44 310 евро. Предыдущей самой дешевой версией была Pro Performance за 42 990 евро.
Стоимость ID.4 в комплектации ID начинается от 43 990 евро. Когда ID.4 был запущен во Франции в прошлом году, он начинался с более чем 51 000 евро, хотя прошлой осенью VW предложил покупателям скидку, которая снизила цену примерно до 44 000 евро.
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По материалам:
uamotors
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