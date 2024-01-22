Volkswagen хочет с помощью Renault выпустить электрокар за 20 тыс. евро — Finance.ua
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Volkswagen хочет с помощью Renault выпустить электрокар за 20 тыс. евро

Фондовый рынок
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Volkswagen хочет с помощью Renault выпустить электрокар за 20 тыс. евро
Volkswagen хочет с помощью Renault выпустить электрокар за 20 тыс. евро
В ноябре руководство Volkswagen сообщило о том, что планирует построить новый электромобиль начального уровня, цена на который составит около 20 тысяч евро. Теперь же выяснилось, что создавать машину самостоятельно немцы не хотят. Вместо этого они собираются положиться на сотрудничество с Renault.
Как сообщает издание Handelsblatt, на данный момент VW ведет с французами предварительные переговоры о совместной реализации этого амбициозного проекта, но детали возможного соглашения пока засекречены.
При этом в самой Renault не исключают разговоров с Volkswagen, заявляя, что ведутся разные дискуссии, но ничего пока не решено.
Как может выглядеть новый электромобиль от VW, в создании которого должны принять участие специалисты Renault, показали на рендере дизайнеры «Carscoops».
Как видно на изображении, созданном путем компьютерного моделирования, это будет маленький автомобиль в форм-факторе хэтчбек, которому достанутся полукруглые светодиодные дневные ходовые огни, глянцевые радиаторные решетки, пластиковые накладки на порогах и бамперах, а также колесные диски с необычным внутренним рисунком.
В общем, дизайн машины выйдет очень схожим с концепт-каром IQ Life, представленным в 2021 году на выставке в Мюнхене.
По материалам:
uamotors
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