Volkswagen хочет вложить средства в стартап по производству электромобилей Rivian — Finance.ua

Volkswagen хочет вложить средства в стартап по производству электромобилей Rivian
Volkswagen планирует инвестировать до 5 млрд долларов в стартап электромобилей Rivian. Начальная инвестиция составит $1 млрд.
Об этом пишет CNBC.
Дополнительные $4 млрд планируется привлечь до 2026 года. Это, в частности, планы на $1 млрд в 2025 и 2026 годах, а также $2 млрд в 2026 году на ожидаемом совместном предприятии по созданию электрической архитектуры и программного обеспечения, согласно объявлению автопроизводителей во вторник.
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Акции Rivian выросли примерно на 40% во время торговли во вторник, за два дня до инвестиционного мероприятия для Rivian, которое испытывает давление от Уолл-стрит из-за больших затрат и значительных потерь. Цены акций Rivian закрылись во вторник на уровне $11,96 за акцию, что примерно на 49% меньше начала 2024 года.
Первоначальный $1 млрд от Volkswagen будет в форме конвертируемого заявления о векселе, которое можно конвертировать в акции Rivian с 1 декабря.
Volkswagen становится вторым автопроизводителем-легендой, приобретшим долю в калифорнийской компании. Ford Motor был одним из крупнейших акционеров Rivian, почти на 12%, вместе с Amazon, когда Rivian вышел на IPO в 2021 году.
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Детройтский автопроизводитель вышел из Rivian в 2023 году после отказа от плана совместной разработки электромобилей.
Партнерство Volkswagen и Rivian происходит на фоне стратегических изменений автопроизводителей в связи с более медленными, чем ожидалось, темпами принятия электромобилей.
Пока не совсем понятно, какие последствия будет иметь соглашение на планы Volkswagen по построению завода электромобилей для новых пикапов и внедорожников Scout Motors в Южной Каролине.
В последние месяцы Rivian активно снижал расходы. Компания сократила персонал, модернизировала свой завод в Иллинойсе для повышения эффективности и приостановила строительство нового многомиллиардного завода в Джорджии.
Ожидается, что эта последняя мера сэкономит более $2,25 млрд капитальных затрат, включая влияние начала производства следующего поколения автомобилей R2 Rivian на его заводе в Иллинойсе.
Производитель электромобилей сообщил об убытках в $1,45 млрд в I квартале этого года, когда модернизировал свой завод в Нормале, Иллинойс, для запуска обновленных версий пикапа R1T и внедорожника R1S перед выпуском новых поколений автомобилей в 2026 году.
К концу марта Rivian имела $7,86 млрд в наличных, эквивалентах наличных и краткосрочных инвестициях и более $9 млрд общей ликвидности.
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