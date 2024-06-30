Volkswagen хочет вложить средства в стартап по производству электромобилей Rivian — Finance.ua

Volkswagen хочет вложить средства в стартап по производству электромобилей Rivian Сегодня 04:09 — Фондовый рынок

Volkswagen хочет вложить средства в стартап по производству электромобилей Rivian

Volkswagen планирует инвестировать до 5 млрд долларов в стартап электромобилей Rivian. Начальная инвестиция составит $1 млрд.

Об этом пишет CNBC.

Дополнительные $4 млрд планируется привлечь до 2026 года. Это, в частности, планы на $1 млрд в 2025 и 2026 годах, а также $2 млрд в 2026 году на ожидаемом совместном предприятии по созданию электрической архитектуры и программного обеспечения, согласно объявлению автопроизводителей во вторник.

Читайте также Volkswagen показал самый мощный Golf

Акции Rivian выросли примерно на 40% во время торговли во вторник, за два дня до инвестиционного мероприятия для Rivian, которое испытывает давление от Уолл-стрит из-за больших затрат и значительных потерь. Цены акций Rivian закрылись во вторник на уровне $11,96 за акцию, что примерно на 49% меньше начала 2024 года.

Первоначальный $1 млрд от Volkswagen будет в форме конвертируемого заявления о векселе, которое можно конвертировать в акции Rivian с 1 декабря.

Volkswagen становится вторым автопроизводителем-легендой, приобретшим долю в калифорнийской компании. Ford Motor был одним из крупнейших акционеров Rivian, почти на 12%, вместе с Amazon, когда Rivian вышел на IPO в 2021 году.

Читайте также Volkswagen представит недорогой электрокар (фото)

Детройтский автопроизводитель вышел из Rivian в 2023 году после отказа от плана совместной разработки электромобилей.

Партнерство Volkswagen и Rivian происходит на фоне стратегических изменений автопроизводителей в связи с более медленными, чем ожидалось, темпами принятия электромобилей.

Пока не совсем понятно, какие последствия будет иметь соглашение на планы Volkswagen по построению завода электромобилей для новых пикапов и внедорожников Scout Motors в Южной Каролине.

В последние месяцы Rivian активно снижал расходы. Компания сократила персонал, модернизировала свой завод в Иллинойсе для повышения эффективности и приостановила строительство нового многомиллиардного завода в Джорджии.

Читайте также Volkswagen Group инвестирует 60 миллиардов евро в новые ДВС

Ожидается, что эта последняя мера сэкономит более $2,25 млрд капитальных затрат, включая влияние начала производства следующего поколения автомобилей R2 Rivian на его заводе в Иллинойсе.

Производитель электромобилей сообщил об убытках в $1,45 млрд в I квартале этого года, когда модернизировал свой завод в Нормале, Иллинойс, для запуска обновленных версий пикапа R1T и внедорожника R1S перед выпуском новых поколений автомобилей в 2026 году.

К концу марта Rivian имела $7,86 млрд в наличных, эквивалентах наличных и краткосрочных инвестициях и более $9 млрд общей ликвидности.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.