Volkswagen представит недорогой электрокар (фото) — Finance.ua

Volkswagen представит недорогой электрокар (фото) 16.06.2024, 02:03 — Технологии&Авто

Volkswagen представит недорогой электрокар (фото), Фото: Volkswagen

Разработка доступного электромобиля Volkswagen ID.2 практически завершена. Серийную модель официально представят до конца этого года.

Об этом заявил дизайнер Volkswagen Андреас Миндт британскому изданию Autocar.

По словам стилиста, серийный электромобиль Volkswagen выглядит даже лучше, чем прошлогодний концепт ID.2all. Также Андреас Миндт отметил, что в линейке будет заряженный вариант GTI, который будет существенно отличаться внешне от стандартной модели.

Фото: Volkswagen

Напомним, что новый Volkswagen ID.2 — компактный четырехметровый хэтчбек В-класса. Электромобиль заменит модель VW Polo и будет относительно недорогим — обойдется в 25 тыс. евро. Продажи стартуют в 2025 году.

Электромобиль Volkswagen ID.2 будет построен на упрощенной платформе MEB Entry, которая позволит удешевить модель. Концепткар оснастили 226-сильным мотором, позволяющим разгоняться до 100 км/ч. Заявленный запас хода электрокара составляет 450 км.

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Фокус По материалам:

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