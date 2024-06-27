Volkswagen показал самый мощный Golf — Finance.ua

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Volkswagen показал самый мощный Golf

Технологии&Авто
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Volkswagen показал самый мощный Golf
Volkswagen показал самый мощный Golf
«Заряженный» хэтчбек Volkswagen Golf R прошел плановое обновление и стал еще более мощным. Он поступит в продажу в июле этого года по цене от 54 тысяч евро. Вместе с хот-хэтчем обновился и универсал Golf R.
Автомобиль прошел обновление по сценарию всего семейства Golf и получил фары, объединенные между собой тонкой светодиодной полосой, логотип с подсветкой и новый бампер, который стал более агрессивным.
Volkswagen показал самый мощный Golf
На корме видны новые фонари, черный глянцевый диффузор и четыре патрубка выхлопной системы. Также можно отметить хромовые зеркала, спортивные боковые юбки и 19-дюймовые колеса. В качестве опции доступны 19-дюймовые кованые легкосплавные диски Warmenau.
В оснащение салона хэтчбека вошла 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 12,9-дюймовым экраном и спортивные сиденья с отделкой из искусственного углеродного волокна. Также у модели появился улучшенный климат-контроль, спортивный руль, педали из нержавеющей стали, фоновое освещение с 30-ю оттенками и голосовой помощник IDA с доступом к ChatGPT.
Volkswagen показал самый мощный Golf
В движение автомобиль приводит 2,0-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель, выдающий 333 л.с. мощности и 420 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с семиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода 4MOTION. Разгон с места до сотни занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 270 км/ч.
Позже в продаже появится версия Black Edition, а также доступен пакет Performance.
По материалам:
autocentre.ua
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