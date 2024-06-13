Volkswagen Group инвестирует 60 миллиардов евро в новые ДВС — Finance.ua
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Volkswagen Group инвестирует 60 миллиардов евро в новые ДВС

Технологии&Авто
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Volkswagen Group инвестирует 60 миллиардов евро в новые ДВС
Volkswagen Group инвестирует 60 миллиардов евро в новые ДВС
После скандала под названием дизельгейт Volkswagen активно начал инвестировать в развитие электромобилей. Однако теперь темпы продаж полностью электрических моделей замедляются, поэтому VAG снова инвестирует в развитие двигателей внутреннего сгорания.
К тому же, ультраправые и популистские партии достигли высокой поддержки на выборах в Европейский парламент. Одна из их основных целей после выборов — отменить ограничения на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, которое вступит в силу в 2035 году.
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Как передает Autoevolution, учитывая эти события, Volkswagen Group решила инвестировать значительную часть своего бюджета в развитие ДВС — около 64,5 миллиарда долларов. Арно Антлиц, главный операционный и финансовый директор Volkswagen Group, в своем интервью для Automotive News Europe сказал: «Будущее за электричеством, но прошлое не закончилось».
Также сообщается, что Volkswagen попытается уравновесить падающий спрос на электромобили с растущей популярностью гибридов. Это означает, что Volkswagen отказался от своего агрессивного плана по полной электрификации собственного модельного ряда до 2030 года и теперь делает ставку на гибриды и PHEV.
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Подобную стратегию недавно приняли Mercedes-Benz, Aston Martin и Bentley. Компании стремились иметь собственные полностью электрические линейки до вступления в силу запрета 2035 года, однако пересмотрели свои планы и также делают ставку на гибридизацию.
По материалам:
Телеканал 24
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