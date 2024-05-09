Volkswagen запустил дизельную версию Passat 2024 с полным приводом — Finance.ua
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Volkswagen запустил дизельную версию Passat 2024 с полным приводом

Технологии&Авто
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Volkswagen запустил дизельную версию Passat 2024 с полным приводом
Volkswagen запустил дизельную версию Passat 2024 с полным приводом
Volkswagen Passat 2024 года, одна из самых популярных моделей на рынке универсалов, теперь доступен с полным приводом 4Motion, а также мощным и экономичным дизельным двигателем. Эта новинка предлагает не только улучшенные ходовые характеристики, но и обещает стать эталоном комфорта и управляемости.
Новый Passat 4Motion предлагается в исполнении R-Line со 193-сильным двигателем 2.0 TDI, что делает его одним из самых мощных в своем классе. Эта модель оснащена автоматической коробкой передач DSG на семь ступеней, что обеспечивает плавное и быстрое переключение передач. Комплектация R-Line включает спортивный аэродинамический пакет, улучшенную подвеску и множество других опций, подчеркивающих динамичный характер автомобиля.
Цены на новый Passat 4Motion начинаются с 57 435 евро. Автомобиль оснащен передовыми технологиями безопасности и комфорта, включая систему кругового обзора, автоматическую парковку и адаптивный круиз-контроль, что делает его идеальным выбором для семей и бизнесменов.
Интерьер нового Passat продолжает радовать цифровой приборной панелью Volkswagen Digital Cockpit Pro, большим сенсорным экраном системы информации и развлечений и высококачественной отделкой салона. Ожидается, что новая модель укрепит позиции Volkswagen на рынке, предлагая потребителям идеальный баланс между производительностью и экономичностью.
По материалам:
mmr.ua
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