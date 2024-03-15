Volkswagen представил новый электрический хэтчбек — Finance.ua

Volkswagen представил новый электрический хэтчбек 15.03.2024, 01:34 — Технологии&Авто

Volkswagen представил новый электрический хэтчбек, Фото: CarBuzz

Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил новый электрический автомобиль Volkswagen ID.3 GTX.

Об этом сообщает CarBuzz.

Электрокар будет доступен в двух версиях — ID.3 GTX и GTX Performance.

В обеих моделях установлена ​​новая литий-ионная батарея с емкостью 79 кВт в час. В Volkswagen также утверждают, что электрический хэтчбек имеет возможность проехать 600 км на одной зарядке.

Фото: CarBuzz

ID.3 GTX может заряжаться со скоростью до 175 кВт за час, пополняя аккумулятор на 10−80% примерно за 26 минут.

Общая мощность ID.3 GTX составляет 282 л. с., а крутящий момент равен 402 Нм. При этом мощность GTX Performance увеличена до 322 л. с.

Базовая модель ID.3 GTX может разогнаться с нуля до сотни за ровно шесть секунд, в то время как GTX Performance сделает это всего на 0,4 секунды быстрее.

Фото: CarBuzz

Максимальная скорость ID.3 GTX не превышает 179 км/ч, а у GTX Performance этот показатель равен 200 км/час.

Водитель сможет выбрать между четырьмя режимами движения: «Экологичный», «Комфортный», «Спортивный» или «Индивидуальный».

Среди прочего, ID.3 GTX оснащен 32,8-сантиметровым дисплеем с информационно-развлекательной системой, которая теперь предлагает функцию ChatGPT как часть бортового голосового помощника IDA.

Стоимость одного экземпляра и даты ожидаемых доставок пока не известны.

УНН По материалам:

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