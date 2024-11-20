Военные смогут определять, кто получит выплаты в случае пропажи без вести или плена: подписан закон — Finance.ua

Военные смогут определять, кто получит выплаты в случае пропажи без вести или плена: подписан закон Сегодня 11:44 — Личные финансы

Военные смогут определять, кто получит выплаты в случае пропажи без вести или плена: подписан закон

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 11 407 , который позволяет военным самостоятельно решить, кто получит выплаты, если они пропадут без вести или попадут в плен.

В проекте закона сказано, что если военный или военная не составит личного распоряжения, то деньги распределят равными частями по очереди:

сначала выплаты получат жена или муж;

затем — законные представители малолетних (несовершеннолетних) детей и людей с инвалидностью с детства;

потом — родители военнослужащих.

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При этом не будут выплачивать деньги детям, родителям и другим людям, получающим от военнослужащего алименты, а также родителям, лишенным родительских прав, если эти права не восстановил суд.

Напомним, Департамент соцобеспечения Министерства обороны разработал алгоритм для дистанционных выплат семьям военнослужащих-иностранцев, погибших (умерших), пропавших без вести или захваченных в плен.

Кабинет Министров утвердил новые размеры выплат при получении инвалидности или гибели украинских военнослужащих не в боевых действиях.

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