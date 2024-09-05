Военные назвали приоритеты в онлайн-обучении — Finance.ua

Военные назвали приоритеты в онлайн-обучении
В приложении для военных «Армия+» завершился первый опрос по онлайн-обучению и приоритетным направлениям занятий. Согласно результатам, больше всего военных (16%) выбрали беспилотные системы как основное направление для обучения.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
Опрос проводился с 8 по 15 августа среди 17 265 военных. Наибольший интерес вызвали темы беспилотных систем (16%), лидерства (12%) и тактики (11%).
Результаты опроса показали, что большинство военных (54%) проходят онлайн-курсы по военному делу хотя бы раз в год. Кроме этого, каждый третий респондент в качестве мотивации в прохождении учений отметил продвижение по службе онлайн.
Наиболее мотивирующими факторами для онлайн-обучения стали продвижение по службе (35%), дистанционное получение специальности (27%) и денежное поощрение (22%).
«Нам важно знать мнение военных по большинству вопросов в армии. В этом первом опросе увидели, на какие темы нам нужно сделать фокус в следующей версии Армия+, где появится комплексное онлайн-обучение для военных. В частности, речь идет о беспилотных системах. И мы уже готовим эти курсы для наших защитников», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Для военных 8 августа 2024 года запустили приложение «Армия+». Цель приложения состоит в том, чтобы избавиться от лишних процессов, оцифровать остающиеся и сделать их доступными через «Армия+». Это будет постепенно.
Напомним, Министерство обороны Украины планирует расширить до конца 2024 года функционал и количество пользователей трех флагманских приложений — «Резерв+», «Армия+» и Delta.
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