Военные назвали приоритеты в онлайн-обучении — Finance.ua

Военные назвали приоритеты в онлайн-обучении Сегодня 09:15 — Личные финансы

Военные назвали приоритеты в онлайн-обучении

В приложении для военных «Армия+» завершился первый опрос по онлайн-обучению и приоритетным направлениям занятий. Согласно результатам, больше всего военных (16%) выбрали беспилотные системы как основное направление для обучения.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Опрос проводился с 8 по 15 августа среди 17 265 военных. Наибольший интерес вызвали темы беспилотных систем (16%), лидерства (12%) и тактики (11%).

Результаты опроса показали, что большинство военных (54%) проходят онлайн-курсы по военному делу хотя бы раз в год. Кроме этого, каждый третий респондент в качестве мотивации в прохождении учений отметил продвижение по службе онлайн.

Наиболее мотивирующими факторами для онлайн-обучения стали продвижение по службе (35%), дистанционное получение специальности (27%) и денежное поощрение (22%).

«Нам важно знать мнение военных по большинству вопросов в армии. В этом первом опросе увидели, на какие темы нам нужно сделать фокус в следующей версии Армия+, где появится комплексное онлайн-обучение для военных. В частности, речь идет о беспилотных системах. И мы уже готовим эти курсы для наших защитников», — отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Для военных 8 августа 2024 года запустили приложение «Армия+». Цель приложения состоит в том, чтобы избавиться от лишних процессов, оцифровать остающиеся и сделать их доступными через «Армия+». Это будет постепенно.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует расширить до конца 2024 года функционал и количество пользователей трех флагманских приложений — «Резерв+», «Армия+» и Delta.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.