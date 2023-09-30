Военнообязанные женщины-медики: в Минздраве разъяснили, будут ли изменения с 1 октября — Finance.ua
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Военнообязанные женщины-медики: в Минздраве разъяснили, будут ли изменения с 1 октября

Казна и Политика
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Военнообязанные женщины-медики: в Минздраве разъяснили, будут ли изменения с 1 октября
Военнообязанные женщины-медики: в Минздраве разъяснили, будут ли изменения с 1 октября
С 1 октября 2023 года на воинский учет должны встать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не состояли.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Более 30 лет постановка на воинский учет женщин-медиков и женщин-фармацевтов работала несовершенно, поэтому часть медиков в нем не учтены. Поэтому с 1 октября 2023 года на воинский учет должны встать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не состояли», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что все женщины от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по таким специальностям: врач, стоматолог, акушерка, сестра медицинская, фармацевт и провизор, научный сотрудник, руководитель подразделений в здравоохранении и т. д. должны состоять на воинском учете. Эта норма не нова и действует еще с 1992 года. Поэтому большинство женщин-медиков и женщин-фармацевтов уже состоят на воинском учете.
Поэтому с января 2023 года женщины, которые учатся по медицинским или фармацевтическим специальностям, ставятся на воинский учет сразу после окончания обучения. Заведение за 2 месяца до завершения обучения подает списки женщин-выпускниц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
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В Минздраве отметили, что постановка на воинский учет не равна мобилизации, учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве.
Чтобы стать на воинский учет, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, будут иметь 3 года — до 31 декабря 2026 года. То есть каждая женщина вышеупомянутой специальности, до сих пор не состоящая на воинском учете, должна встать на него в ближайшие 3 года (до 31.12.2026).
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Кроме того, до 31 декабря 2026 года женщины с медицинским и фармацевтическим образованием смогут трудоустроиться на работу без предоставления военного билета. Однако при принятии на работу женщин должны предупреждать, что предприятие будет обязано уведомить о нем Территориальный центр комплектования.
Затем женщина должна самостоятельно прибыть в ТЦК СП для постановки на воинский учет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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