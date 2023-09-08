Военный учет женщин: в ГПСУ раскрыли, будет ли ограничение на выезд за границу — Finance.ua

Военный учет женщин: в ГПСУ раскрыли, будет ли ограничение на выезд за границу Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Военный учет женщин: в ГПСУ раскрыли, будет ли ограничение на выезд за границу

То, что некоторые женщины станут военнообязанными с 1 октября, не означает, что для них автоматически будет запрещен выезд из Украины как военнообязанным мужчинам.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко пояснил в комментарии РБК-Украина, что выезд за границу ограничен для военнообязанных мужчин и госслужащих (без уважительных причин) в соответствии с постановлением Кабмина. В то же время в отношении женщин, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности и станут на военный учет, таких ограничений пока не существует.

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«На данный момент ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что четко определено в постановлении Правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Если будут внесены изменения в эти правила, соответственно они будут соблюдаться», — отметил Демченко.

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По его словам, то, что некоторые женщины станут военнообязанными, не означает, что для них автоматически будет запрещен выезд из Украины, как военнообязанным мужчинам. Если соответствующие изменения и будут, их сначала должна принять власть.

Напомним, в октябре 2022 года украинский парламент принял закон о добровольном военном учете среди женщин. При этом женщины, имеющие профессию, родственную медицинской деятельности, должны обязательно становиться на учет.

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УНІАН По материалам:

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