В Украине изменится начисление пенсии для военных — Finance.ua

В Украине изменится начисление пенсии для военных Сегодня 19:00

В Украине планируется пересмотреть начисление пенсий для военнослужащих и ввести новые льготы. Причиной тому стало неравенство условий и обстоятельств, в которых находятся украинцы во время полномасштабной войны с россией.

Об этом говорится в законопроекте № 9680

Что может измениться

Ранее военнослужащим по выслуге лет засчитывали время непрерывной работы на должностях в МВД Украины или Нацполиции, которые замещаются государственными служащими, а в учебных, медицинских и научно-исследовательских учреждениях — на любых должностях.

Теперь к выслуге лет на льготных условиях предлагают причислять:

исполнение обязанностей службы во время действия военного положения (особого периода) — один месяц службы за два месяца

время непосредственного участия в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер — один месяц службы за три месяца

участие в боевых действиях — один месяц службы за четыре месяца

время пребывания в плену, если пленение не было добровольным и человек, попавший в плен, непосредственно участвовал в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, и находясь в плену он не совершил преступления против человечества — один месяц службы за пять месяцев

время пребывания в плену, если человек попал в плен в результате ранений, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время боевых действий, или стал лицом с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время пребывания в плену и находясь в плену он не совершил преступления против мира и человечества — один месяц службы за шесть месяцев.

Авторы отмечают, что сегодня важно соблюдать принцип справедливости и равенства прав.

«Одни люди отдают долгу значительную долю своей жизни, тогда как другие — вообще ничего не отдают. И выслуга лет и у тех, кто служит в военных подразделениях в полевых условиях или в казармах 24 часа 7 дней в неделю, и у тех, кто работает на гражданских предприятиях в тылу 8 часов 5 дней в неделю, проживая у себя дома, является одинаковым без льготных условий», — говорится в пояснительной записке.

Это нарушение ст. 24 и ч. 2 ст. 64 Конституции, а также общие принципы справедливости и равенства перед законом.

«Считаю, что военнослужащим, исполняющим обязанности военной службы во время действия военного положения, а также тем лицам, которые принимают участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, выслуга лет должна засчитываться на льготных условиях», — аргументируют свое предложение нардепы.

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