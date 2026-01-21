0 800 307 555
ру
Водоснабжение столицы восстановлено в полном объеме, но есть нюансы

Энергетика
Вода в кранах есть опять
Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками завершили ремонтные работы, и сейчас водопроводные объекты города работают в нормальном режиме.
Об этом сообщили в Київводоканале.
Но напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии.
Так что на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже возобновлена.
Вчера в Киевводоканале сообщили, где в столице самая сложная ситуация.
В то же время, Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, говорится в сообщении МАГАТЭ, в котором ни словом не упоминается рф.
Несколько украинских электрических подстанций, имеющих ключевое значение для обеспечения ядерной безопасности, повреждены в результате российских ударов. Об этом сообщило МАГАТЭ во вторник, 20 января.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
