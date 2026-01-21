Водоснабжение столицы восстановлено в полном объеме, но есть нюансы Сегодня 10:43 — Энергетика

Вода в кранах есть опять

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками завершили ремонтные работы, и сейчас водопроводные объекты города работают в нормальном режиме.

Об этом сообщили в Київводоканале.

Подробности

Но напомнили жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии.

Так что на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже возобновлена.

Вчера в Киевводоканале сообщили , где в столице самая сложная ситуация.

В то же время, Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, говорится в сообщении МАГАТЭ, в котором ни словом не упоминается рф.

Несколько украинских электрических подстанций, имеющих ключевое значение для обеспечения ядерной безопасности, повреждены в результате российских ударов. Об этом сообщило МАГАТЭ во вторник, 20 января.

