В Киевводоканале сообщили, где самая сложная ситуация в столице

В связи с вражескими обстрелами обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы.
Об этом сообщили в Киевводоканале.
В настоящее время водоснабжение отсутствует

  • почти по всей Левобережной части города (Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы).
  • Жилой массив Троещина на пониженном давлении воды.
На пониженном давлении в водопроводных сетях Правобережной части города остаются Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы.
В Печерском районе водоснабжение находится в отдельных зонах.
Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электропитания и нормального режима работы систем водоснабжения.
Ночью после очередной российской атаки в Киеве без тепла остались более 5600 многоэтажек. Обстрел вызвал повреждение жилых домов, инфраструктуры и школы, есть пострадавший. Из-за энергетических проблем метро работает с изменениями, а в Киевской области в результате атаки погиб один человек.
По материалам:
Finance.ua
