В Киевводоканале сообщили, где самая сложная ситуация в столице

В связи с вражескими обстрелами обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

В настоящее время водоснабжение отсутствует

почти по всей Левобережной части города (Деснянский, Дарницкий, Днепровский районы).

Жилой массив Троещина на пониженном давлении воды.

На пониженном давлении в водопроводных сетях Правобережной части города остаются Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы.

В Печерском районе водоснабжение находится в отдельных зонах.

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электропитания и нормального режима работы систем водоснабжения.

Ночью после очередной российской атаки в Киеве без тепла остались более 5600 многоэтажек. Обстрел вызвал повреждение жилых домов, инфраструктуры и школы, есть пострадавший. Из-за энергетических проблем метро работает с изменениями, а в Киевской области в результате атаки погиб один человек.

