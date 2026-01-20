0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве перебои с электричеством, тысячи многоэтажек остались без тепла

Энергетика
21
В Киеве перебои с электричеством, тысячи многоэтажек остались без тепла
В Киеве перебои с электричеством, тысячи многоэтажек остались без тепла
В результате атаки на столицу без тепла остались 5635 многоэтажек.
Как сообщил мэр Виталий Кличко, почти 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января. На вчерашний вечер без тепла оставались всего 16 домов.
Кроме того, левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения.
В полиции Киева отметили, что в Днепровском районе взрывной волной повреждена многоэтажка и травмирована 59-летняя местная жительница.
Также от падения обломков повреждено около двух десятков припаркованных автомобилей.
В Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома. В Деснянском обломки БпЛА упали на территории кладбища. В обоих районах без пострадавших.
Сообщается, что на левом берегу столицы зафиксированы перебои с электроснабжением, что вынуждает социальные объекты переходить на автономный режим работы для обеспечения функционирования ключевых услуг.
Жители и предприятия левого берега погрузились в очередной блэкаут. Перебои затрагивают жилые районы и ключевые инфраструктурные объекты, включая учреждения здравоохранения, учебные заведения и коммунальные службы.
Также Кличко сообщил о том, что на левом берегу наблюдаются перебои с водоснабжением после атаки на столицу.
Последствия обстрелов все еще оценивают специалисты. Детали будут известны позже.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems