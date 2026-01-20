В Киеве перебои с электричеством, тысячи многоэтажек остались без тепла Сегодня 10:12 — Энергетика

В Киеве перебои с электричеством, тысячи многоэтажек остались без тепла

В результате атаки на столицу без тепла остались 5635 многоэтажек.

Как сообщил мэр Виталий Кличко , почти 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение после прошлой атаки 9 января. На вчерашний вечер без тепла оставались всего 16 домов.

Кроме того, левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения.

В полиции Киева отметили, что в Днепровском районе взрывной волной повреждена многоэтажка и травмирована 59-летняя местная жительница.

Также от падения обломков повреждено около двух десятков припаркованных автомобилей.

В Дарницком районе повреждены окна и забор частного дома. В Деснянском обломки БпЛА упали на территории кладбища. В обоих районах без пострадавших.

Сообщается, что на левом берегу столицы зафиксированы перебои с электроснабжением, что вынуждает социальные объекты переходить на автономный режим работы для обеспечения функционирования ключевых услуг.

Жители и предприятия левого берега погрузились в очередной блэкаут. Перебои затрагивают жилые районы и ключевые инфраструктурные объекты, включая учреждения здравоохранения, учебные заведения и коммунальные службы.

Также Кличко сообщил о том, что на левом берегу наблюдаются перебои с водоснабжением после атаки на столицу.

Последствия обстрелов все еще оценивают специалисты. Детали будут известны позже.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.