Водители стали чаще оформлять Европротокол при ДТП — Finance.ua

Водители стали чаще оформлять Европротокол при ДТП
В 2024 году 38,5% ДТП были урегулированы с помощью Европротокола. В то же время, если сравнивать с показателями 2023 года, количество урегулированных страховых событий с помощью этого инструмента выросло на 6,5%.
Об этом сообщили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины (МТСБУ).
В то же время отмечается, что более 36% случаев самостоятельного оформления ДТП было совершено в электронном виде — это 19 953 случая, что на 50% больше показателя 2023 года.
Активнее всего сервисом пользуются в крупных городах Украины, где динамичный трафик заставляет водителей искать быстрые и удобные решения.
Использование Европротокола в 2024 году
За январь-декабрь 2024 года 54 849 ДТП было урегулировано с помощью Европротокола и выплачено более 1 млрд грн страхового возмещения потерпевшим (средняя выплата — 18 852 грн).
Однако до 2025 года этот инструмент имел определенные ограничения в размере начисления выплаты — применение Европротокола ограничивалось размером ущерба до 80 тыс. грн.
Теперь, согласно Закону № 3720-IX, был отменен этот лимит, и компенсация осуществляется в пределах страховой суммы за ущерб, причиненный имуществу, указанному в договоре страхования: для договоров, заключенных в 2024 году, — до 160 тыс. грн, для договоров, заключенных в 2025 году, — до 250 тыс. грн. грн.
Что такое Европротокол
Европротокол — это документ, позволяющий оформить ДТП без вызова полиции.
Он освобождает водителей от штрафов и судебных разбирательств. В то же время страховая выплата производится на его основании. Европротокол можно заполнить на бумажном бланке или через электронный документ с помощью специальной информационной системы — «Электронный Европротокол».
Как воспользоваться «Электронным Европротоколом»
Воспользоваться информационной системой «Электронный Европротокол» можно с любого девайса, телефона или планшета и при наличии доступа в интернет.
Для этого необходимо перейти по ссылке, заполнить соответствующие поля формы, пройти авторизацию и получить протокол на свою электронную почту.
Преимущества заполнения электронного Европротокола:
- автоматические подсказки: Система интерактивно сопровождает процесс заполнения, помогая избежать ошибок.
- проверка полисов: Программа автоматически проверяет силу полисов ОСАГО у водителей и наличие страхового покрытия.
- удобное оформление схемы ДТП: Вместо ручного рисования система предлагает готовые схемы происшествия. Вы можете выбрать подходящую или загрузить собственную, если ни один из предложенных вариантов не подходит.
- скорая передача данных: После заполнения протокол мгновенно направляется в страховую компанию и регистрируется в базе МТСБУ.
Оформить Европротокол можно только при определенных условиях.
Перед оформлением ДТП следует убедиться, что выполняются следующие условия:
- в ДТП принимают участие только два транспортных средства, имеющих действующее страховое покрытие.
- есть фактическое столкновение транспортных средств.
- нанесен только материальный ущерб: повреждены или уничтожены транспортные средства, другое имущество не пострадало.
- отсутствуют пострадавшие: никто из участников или других лиц не получил травм или повреждений.
- действующие договоры страхования, заключенные по отношению к двум транспортным средствам — участникам ДТП (внутренний договор страхования гражданско-правовой ответственности или международный страховой сертификат «Зеленая Карта»)
- есть согласие участников относительно обстоятельств его совершения: водители соглашаются со всеми обстоятельствами ДТП и не имеют разногласий относительно деталей происшествия.
- отсутствие признаков опьянения: оба водителя не находятся в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного опьянения.
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