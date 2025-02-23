Водители стали чаще оформлять Европротокол при ДТП — Finance.ua
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Водители стали чаще оформлять Европротокол при ДТП

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Водители стали чаще оформлять Европротокол при ДТП
Водители стали чаще оформлять Европротокол при ДТП, Фото: freepik
В 2024 году 38,5% ДТП были урегулированы с помощью Европротокола. В то же время, если сравнивать с показателями 2023 года, количество урегулированных страховых событий с помощью этого инструмента выросло на 6,5%.
Об этом сообщили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины (МТСБУ).
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В то же время отмечается, что более 36% случаев самостоятельного оформления ДТП было совершено в электронном виде — это 19 953 случая, что на 50% больше показателя 2023 года.
Активнее всего сервисом пользуются в крупных городах Украины, где динамичный трафик заставляет водителей искать быстрые и удобные решения.
Водители стали чаще оформлять Европротокол при ДТП

Использование Европротокола в 2024 году

За январь-декабрь 2024 года 54 849 ДТП было урегулировано с помощью Европротокола и выплачено более 1 млрд грн страхового возмещения потерпевшим (средняя выплата — 18 852 грн).
Однако до 2025 года этот инструмент имел определенные ограничения в размере начисления выплаты — применение Европротокола ограничивалось размером ущерба до 80 тыс. грн.
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Теперь, согласно Закону № 3720-IX, был отменен этот лимит, и компенсация осуществляется в пределах страховой суммы за ущерб, причиненный имуществу, указанному в договоре страхования: для договоров, заключенных в 2024 году, — до 160 тыс. грн, для договоров, заключенных в 2025 году, — до 250 тыс. грн. грн.

Что такое Европротокол

Европротокол — это документ, позволяющий оформить ДТП без вызова полиции.
Он освобождает водителей от штрафов и судебных разбирательств. В то же время страховая выплата производится на его основании. Европротокол можно заполнить на бумажном бланке или через электронный документ с помощью специальной информационной системы — «Электронный Европротокол».

Как воспользоваться «Электронным Европротоколом»

Воспользоваться информационной системой «Электронный Европротокол» можно с любого девайса, телефона или планшета и при наличии доступа в интернет.
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Для этого необходимо перейти по ссылке, заполнить соответствующие поля формы, пройти авторизацию и получить протокол на свою электронную почту.
Преимущества заполнения электронного Европротокола:
  • автоматические подсказки: Система интерактивно сопровождает процесс заполнения, помогая избежать ошибок.
  • проверка полисов: Программа автоматически проверяет силу полисов ОСАГО у водителей и наличие страхового покрытия.
  • удобное оформление схемы ДТП: Вместо ручного рисования система предлагает готовые схемы происшествия. Вы можете выбрать подходящую или загрузить собственную, если ни один из предложенных вариантов не подходит.
  • скорая передача данных: После заполнения протокол мгновенно направляется в страховую компанию и регистрируется в базе МТСБУ.
Оформить Европротокол можно только при определенных условиях.
Перед оформлением ДТП следует убедиться, что выполняются следующие условия:
  • в ДТП принимают участие только два транспортных средства, имеющих действующее страховое покрытие.
  • есть фактическое столкновение транспортных средств.
  • нанесен только материальный ущерб: повреждены или уничтожены транспортные средства, другое имущество не пострадало.
  • отсутствуют пострадавшие: никто из участников или других лиц не получил травм или повреждений.
  • действующие договоры страхования, заключенные по отношению к двум транспортным средствам — участникам ДТП (внутренний договор страхования гражданско-правовой ответственности или международный страховой сертификат «Зеленая Карта»)
  • есть согласие участников относительно обстоятельств его совершения: водители соглашаются со всеми обстоятельствами ДТП и не имеют разногласий относительно деталей происшествия.
  • отсутствие признаков опьянения: оба водителя не находятся в состоянии алкогольного, наркотического или медикаментозного опьянения.
По материалам:
Finance.ua
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