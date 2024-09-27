В Польше планируют ужесточить наказание для виновников ДТП — Finance.ua

В Польше планируют ужесточить наказание для виновников ДТП Сегодня 21:01 — Личные финансы

В Польше планируют ужесточить наказание для виновников ДТП

Правительство Польши планирует усилить наказание для виновников ДТП — превышение скорости или отсутствие водительских прав будут рассматриваться как преступление, а за неуплаченную страховку могут отобрать автомобиль.

Об этом пишет polskieradio24.pl.

Над соответствующими изменениями уже работают в польском правительстве.

Как пишет издание, усилить наказание планируют не только для нетрезвых водителей, но и для участников нелегальной гонки, лиц, превышающих скорость вдвое или не имеющих водительских прав. Такие действия будут рассматриваться как преступления.

Кроме того, анализируются изменения относительно конфискации транспортных средств лиц, не имеющих обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. Среди прочего рассматривается и модель, похожая на британскую, где транспортное средство может быть конфисковано, если автомобиль не застрахован в течение длительного времени.

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«Мы хотим, чтобы наша поправка к положениям Уголовного кодекса соответствовала, например, Закону об обязательном страховании и Гражданскому кодексу. Конечно, мы будем использовать существующие инструменты, такие как электронный мониторинг или обязательство использовать алкогольные блокировки против определенной группы нарушителей», — подчеркнул сенатор Кшиштоф Квятковский в интервью Interia.

Стоит отметить, что польское законодательство уже достаточно строго относится к водителям, ставшим причиной ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Но, по мнению сенатора Квятковского, для более эффективной борьбы с преступниками на дорогах и предотвращения трагедий правила необходимо ужесточить.

Действующие правила в Польше

С 14 марта 2024 года в Польше действуют новые правила , позволяющие конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей.

Автомобили будут конфисковываться, если их владелец будет находиться за рулем с минимум 1,5 промилле алкоголя в крови. Независимо от того, вызвал он аварию или нет;

У виновников ДТП будут конфисковывать авто, если у владельца будет всего более 0,5 промилле алкоголя.

Согласно закону, если конфискация невозможна из-за того, что транспортное средство было продано или уничтожено, или если автомобиль не будет принадлежать нарушителю на 100% (лизинг, совладелец), по решению суда может быть назначен штраф в размере стоимости авто. Стоимость будет определяться в соответствии с суммой, указанной в страховом полисе, а в случае его отсутствия — в соответствии со среднерыночной ценой подобного транспортного средства.

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