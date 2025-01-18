ДТП отныне можно урегулировать без полиции: правительство определило условия — Finance.ua

ДТП отныне можно урегулировать без полиции: правительство определило условия
Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения. Изменения связаны со вступлением в силу новой редакции закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто.
Об этом сообщается в постановлении от 10 января 2025 г. № 19.
Постановление позволяет не информировать полицию в случае наступления контактного дорожно-транспортного происшествия с участием только двух транспортных средств. Это возможно при причинении вреда имуществу исключительно в виде повреждения (уничтожения) транспортного средства, если не причинен вред жизни и здоровью физических лиц.
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Такие водители имеют право без привлечения Национальной полиции совместно составить для предоставления страховщику уведомления о ДТП в бумажной или электронной форме.
«После составления такого сообщения водители транспортных средств имеют право покинуть место дорожно-транспортного происшествия и освобождаются от обязанности информирования соответствующих подразделений Национальной полиции о наступлении ДТП», — говорится в постановлении.
Действующая редакция Правил дорожного движения позволяла участникам ДТП не вызывать полицию, а явиться в ближайший пост или орган Национальной полиции для оформления соответствующих материалов, предварительно составив схему происшествия и поставив подписи.
Согласно постановлению, водитель обязан иметь при себе действующий страховой полис (договор) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (на электронном или бумажном носителе), сведения о котором подтверждаются информацией, содержащейся в Единой централизованной базе данных, или страховой сертификат «Зеленая карта» (на электронном или бумажном носителе), выданный иностранным страховщиком.
Новый закон об автогражданке
Напомним, новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто вступил в силу с 1 января 2025 года.
Закон предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения с января 2025 года:
- — за вред жизни и здоровью — с 320 тысяч гривен до 500 тысяч гривен;
- — за вред имуществу — со 160 тысяч гривен до 250 тысяч гривен;
Как отметили в НБУ, стоимость полисов с начала года возрастет на 25−30%.
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