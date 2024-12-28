10 подержанных автомобилей, которые чаще всего продаются после ДТП — Finance.ua

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10 подержанных автомобилей, которые чаще всего продаются после ДТП

Технологии&Авто
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10 подержанных автомобилей, которые чаще всего продаются после ДТП
10 подержанных автомобилей, которые чаще всего продаются после ДТП
Эксперты часто спорят о том, имеют ли водители определенных автомобилей большую склонность попадать в ДТП. Однако статистика свидетельствует о том, что некоторые модели все же чаще получают повреждения, чем другие автомобили.
В издании Express назвали 10 подержанных автомобилей, которые чаще всего продавались на вторичном рынке Великобритании в 2024 году с повреждениями после ДТП.
Сервис проверки истории транспортных средств carVertical определил наиболее часто попадающие в ДТП модели. Эксперты выяснили, что около 18% всех подержанных автомобилей, продававшихся на вторичном рынке в 2024 году, имели те или иные повреждения.
Автомобильный эксперт carVertical Матас Бузелис заявил, что водители довольно часто бессознательно покупают участвовавшие в ДТП автомобили. По его словам, это может грозить появлением серьезных поломок в будущем.
Согласно исследованию, чаще всего на дорогах Великобритании в 2024 году в ДТП попадал кроссовер BMW X5. По словам экспертов, 50,43% автомобилей этой модели, которые были выставлены на продажу за последние 12 месяцев, имели те или иные повреждения.
Второе место в рейтинге занял компактный универсал Dacia Logan MCV. 37,5% выставленных на продажу автомобилей этой модели получили повреждения.
Тройку лидеров замыкает Peugeot 108. Согласно исследованию, 36,09% компактных хэтчбеков, выставленных на продажу за последние 12 месяцев, имели повреждения.
По материалам:
УНІАН
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