10 подержанных автомобилей, которые чаще всего продаются после ДТП — Finance.ua

10 подержанных автомобилей, которые чаще всего продаются после ДТП Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

10 подержанных автомобилей, которые чаще всего продаются после ДТП

Эксперты часто спорят о том, имеют ли водители определенных автомобилей большую склонность попадать в ДТП. Однако статистика свидетельствует о том, что некоторые модели все же чаще получают повреждения, чем другие автомобили.

В издании Express назвали 10 подержанных автомобилей, которые чаще всего продавались на вторичном рынке Великобритании в 2024 году с повреждениями после ДТП.

Сервис проверки истории транспортных средств carVertical определил наиболее часто попадающие в ДТП модели. Эксперты выяснили, что около 18% всех подержанных автомобилей, продававшихся на вторичном рынке в 2024 году, имели те или иные повреждения.

Автомобильный эксперт carVertical Матас Бузелис заявил, что водители довольно часто бессознательно покупают участвовавшие в ДТП автомобили. По его словам, это может грозить появлением серьезных поломок в будущем.

Согласно исследованию, чаще всего на дорогах Великобритании в 2024 году в ДТП попадал кроссовер BMW X5. По словам экспертов, 50,43% автомобилей этой модели, которые были выставлены на продажу за последние 12 месяцев, имели те или иные повреждения.

Второе место в рейтинге занял компактный универсал Dacia Logan MCV. 37,5% выставленных на продажу автомобилей этой модели получили повреждения.

Тройку лидеров замыкает Peugeot 108. Согласно исследованию, 36,09% компактных хэтчбеков, выставленных на продажу за последние 12 месяцев, имели повреждения.

УНІАН По материалам:

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