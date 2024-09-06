Водителей предупредили о новых требованиях к детским креслам в Евросоюзе с сентября — Finance.ua

Водителей предупредили о новых требованиях к детским креслам в Евросоюзе с сентября Сегодня 17:35 — Технологии&Авто

Водителей предупредили о новых требованиях к детским креслам в Евросоюзе с сентября

Водителей предупреждают о новых требованиях к детским автокреслам в Евросоюзе.

Об этом пишут СМИ Испании.

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Штрафы

Штраф за использование кресла, не отвечающего стандартам, составляет 200 €.

Новые правила, действующие с 1 сентября, включают Испанию.

Теперь главный критерий — рост ребенка до 1,35 м, а не вес, как раньше.

Новый стандарт RC129 (i-Size) заменяет старый ECE R44, поскольку он снижает риск травм на 90%, а смертельных случаев — на 75%.

Чтобы проверить соответствие кресла, обратите внимание на этикетку, где указаны все важные параметры и стандарт изготовления.

Справка Finance.ua:

Германия напомнила об обязанности водителей автомобилей с украинской регистрацией. Если раньше для наших соотечественников действовал льготный период, а регистрация автомобилей не была обязательной, то теперь власти Германии обязали владельцев транспортных средств с украинскими номерами, находящих в Германии больше года, пройти регистрацию.

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