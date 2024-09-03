Перерегистрация украинского автомобиля в Германии: процедура и штрафы — Finance.ua

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Перерегистрация украинского автомобиля в Германии: процедура и штрафы

Мир
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Перерегистрация украинского автомобиля в Германии: процедура и штрафы
Перерегистрация украинского автомобиля в Германии: процедура и штрафы
Более 1,6 млн украинцев прибыли в Германию в поисках убежища от войны. Многие украинцы выезжали за границу на собственных автомобилях. Так, по данным Генеральной ассоциации страховой индустрии Германии (GDV), украинцы в странах ЕС оформили около 1 млн страховых «Зеленых карт».
Однако Германия напомнила об обязанности водителей автомобилей с украинской регистрацией.
Если раньше для наших соотечественников действовал льготный период, а регистрация автомобилей не была обязательной, то теперь власти Германии обязали владельцев транспортных средств с украинскими номерами, которые находятся в Германии больше года, пройти регистрацию.

Что нужно знать

Как рассказали в Главном сервисном центре Украины, немецкое законодательство, основанное на международных нормах (Венская конвенция о дорожном движении 1968 года), предусматривает, что транспортное средство с украинской регистрацией может находиться на территории ФРГ с украинскими номерными знаками не более одного года. После этого автомобиль следует зарегистрировать в немецком государственном органе.
После постановки автомобиля на учет в ФРГ будет выдаваться новое свидетельство о регистрации транспортного средства с приложением и новые номерные знаки.
Украинские документы — свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки — возвращаются владельцу, но с отметкой, что они не действительны. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру перерегистрации авто в Украине, когда владелец захочет вернуться на постоянное место жительства на родину.

Как зарегистрировать авто с украинскими номерами

Эксперты портала laruhelpsukraine.com отмечают, что регистрацию автомобиля следует начинать до того, как пройдут 12 месяцев вашего транспортного средства в Германии. Если годовой срок прошел, старайтесь выполнить данную процедуру как можно скорее.
«Ставить на учет можно автомобиль, которым вы владеете или имеете на него доверенность. В Берлине, например, можно регистрировать транспортные средства без доверенности. Просто укажите, что авто не ваше при регистрации», — отмечают специалисты.

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Процесс постановки на учет в основном проходит в три этапа:
1. Проверка технической исправности автомобиля
Для этого вам нужно обратиться в TÜV или другую организацию, которая имеет разрешение на проведение технического осмотра транспортных средств. Его стоимость составляет в основном 125 евро.
2. Оформление страхования
На выбор вы можете оформить «Зеленую карту» в любой украинской страховой компании или другой полис в немецкой. Стоимость различается.
3. Регистрация в Zulassungsstelle
В отдел регистрации транспортных средств следует забронировать срок. Без предварительной записи вас не примут. Это можно сделать онлайн. Специальная форма разная в каждой земле и доступна на административных сайтах. Заполните ее, и через некоторое время вам придет ответ с датой и временем записи.
Посетите в указанный день и время Zulassungsstelle, можете без автомобиля. На этом этапе он вам не пригодится.
Какие документы нужно взять с собой:
  • паспорт с отметкой или вкладкой параграфа 24;
  • прописка;
  • TÜV;
  • «Зеленая карта» или другая действительная страховка;
  • технический паспорт.
Все бумаги возвращаются владельцам, поэтому копий делать не нужно.
После обработки сотрудниками Zulassungsstelle всех документов вам необходимо будет заполнить специальный бланк (в каждой земле он свой) и оплатить услуги — около 50 евро. Это можно сделать в самой организации с помощью наличных или карты, с последней будет быстрее.
Квитанции об оплате нужно будет предоставить работникам Zulassungsstelle, которые выдадут вам документ с разрешением о законном использовании транспортного средства на территории Германии.

Штрафы за отсутствие регистрации авто

Как пишет laruhelpsukraine.com, если ваш автомобиль заехал в Германию более 12 месяцев назад, и вы еще не поставили его на учет, то вам не разрешено ездить и парковать транспортное средство на площадках общего пользования. Это административное нарушение, влекущее за собой штраф в 70 евро.
В случае, если ваш автомобиль приехал на территорию Германии менее года назад, а владелец или водитель транспортного средства проживает здесь более 12 месяцев, то вам нужно тоже получить документальное подтверждение, чтобы в будущем избежать штрафа.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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