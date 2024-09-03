Перерегистрация украинского автомобиля в Германии: процедура и штрафы — Finance.ua

Перерегистрация украинского автомобиля в Германии: процедура и штрафы Сегодня 21:08 — Мир

Перерегистрация украинского автомобиля в Германии: процедура и штрафы

Более 1,6 млн украинцев прибыли в Германию в поисках убежища от войны. Многие украинцы выезжали за границу на собственных автомобилях. Так, по данным Генеральной ассоциации страховой индустрии Германии (GDV), украинцы в странах ЕС оформили около 1 млн страховых «Зеленых карт».

Однако Германия напомнила об обязанности водителей автомобилей с украинской регистрацией.

Если раньше для наших соотечественников действовал льготный период, а регистрация автомобилей не была обязательной, то теперь власти Германии обязали владельцев транспортных средств с украинскими номерами, которые находятся в Германии больше года, пройти регистрацию.

Что нужно знать

Как рассказали в Главном сервисном центре Украины, немецкое законодательство, основанное на международных нормах (Венская конвенция о дорожном движении 1968 года), предусматривает, что транспортное средство с украинской регистрацией может находиться на территории ФРГ с украинскими номерными знаками не более одного года. После этого автомобиль следует зарегистрировать в немецком государственном органе.

После постановки автомобиля на учет в ФРГ будет выдаваться новое свидетельство о регистрации транспортного средства с приложением и новые номерные знаки.

Украинские документы — свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки — возвращаются владельцу, но с отметкой, что они не действительны. Это сделано для того, чтобы упростить процедуру перерегистрации авто в Украине, когда владелец захочет вернуться на постоянное место жительства на родину.

Как зарегистрировать авто с украинскими номерами

до того, как пройдут 12 месяцев вашего транспортного средства в Германии. Если годовой срок прошел, старайтесь выполнить данную процедуру как можно скорее. Эксперты портала laruhelpsukraine.com отмечают, что регистрацию автомобиля следует начинатьтого, как пройдут 12 месяцев вашего транспортного средства в Германии. Если годовой срок прошел, старайтесь выполнить данную процедуру как можно скорее.

«Ставить на учет можно автомобиль, которым вы владеете или имеете на него доверенность. В Берлине, например, можно регистрировать транспортные средства без доверенности. Просто укажите, что авто не ваше при регистрации», — отмечают специалисты.

Процесс постановки на учет в основном проходит в три этапа:

1. Проверка технической исправности автомобиля

Для этого вам нужно обратиться в TÜV или другую организацию, которая имеет разрешение на проведение технического осмотра транспортных средств. Его стоимость составляет в основном 125 евро.

2. Оформление страхования

На выбор вы можете оформить «Зеленую карту» в любой украинской страховой компании или другой полис в немецкой. Стоимость различается.

3. Регистрация в Zulassungsstelle

В отдел регистрации транспортных средств следует забронировать срок. Без предварительной записи вас не примут. Это можно сделать онлайн . Специальная форма разная в каждой земле и доступна на административных сайтах. Заполните ее, и через некоторое время вам придет ответ с датой и временем записи.

Посетите в указанный день и время Zulassungsstelle, можете без автомобиля. На этом этапе он вам не пригодится.

Какие документы нужно взять с собой:

паспорт с отметкой или вкладкой параграфа 24;

прописка;

TÜV;

«Зеленая карта» или другая действительная страховка;

технический паспорт.

Все бумаги возвращаются владельцам, поэтому копий делать не нужно.

После обработки сотрудниками Zulassungsstelle всех документов вам необходимо будет заполнить специальный бланк (в каждой земле он свой) и оплатить услуги — около 50 евро. Это можно сделать в самой организации с помощью наличных или карты, с последней будет быстрее.

Квитанции об оплате нужно будет предоставить работникам Zulassungsstelle, которые выдадут вам документ с разрешением о законном использовании транспортного средства на территории Германии.

Штрафы за отсутствие регистрации авто

Как пишет laruhelpsukraine.com, если ваш автомобиль заехал в Германию более 12 месяцев назад, и вы еще не поставили его на учет, то вам не разрешено ездить и парковать транспортное средство на площадках общего пользования. Это административное нарушение, влекущее за собой штраф в 70 евро.

В случае, если ваш автомобиль приехал на территорию Германии менее года назад, а владелец или водитель транспортного средства проживает здесь более 12 месяцев, то вам нужно тоже получить документальное подтверждение, чтобы в будущем избежать штрафа.

На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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