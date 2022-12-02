Во сколько обойдется аренда дома в разных регионах Украины — исследование ЛУН — Finance.ua
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Во сколько обойдется аренда дома в разных регионах Украины — исследование ЛУН

Личные финансы
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Во сколько обойдется аренда дома в разных регионах Украины — исследование ЛУН
Во сколько обойдется аренда дома в разных регионах Украины — исследование ЛУН, Фото: 130.com.ua
Мэры областных центров призывают по возможности уехать на зиму в частный дом. Интерес к теме такой аренды вырос в 2 раза по сравнению с прошлогодним сезоном по всей стране.
Об этом сообщают аналитики ЛУН.

Что можно позволить себе в Киеве?

Самые экономные варианты начинаются с 3-4 тысяч грн в месяц за «дом в селе» в 30 минутах езды от столицы на авто. Из плюсов — это, конечно, печь и колодец, делающие дом почти полностью автономным. Из недостатков — отсутствие городской инфраструктуры и «видавший виды» ремонт.
С бюджетом в 10 000 грн. уже рассматривают более современные частные дома в пригороде и даже таунхаусы до 100 квадратных метров. Такие варианты являются интересной альтернативой, потому что есть реальная возможность установить генератор на улице.
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Приблизительно за 20 000 грн уже есть дома даже сразу с генератором и каминными залами, что можно считать хорошими вариантами для тех, кто планирует провести зиму с достаточным уровнем комфорта.
А для людей с гораздо большими финансовыми возможностями самое время присмотреться к коттеджным городкам сегмента премиум, где за дом в 370 кв. метров попросят 10 тысяч долларов.

Варианты домов на западе Украины

Западные регионы принимают беженцев еще с последней недели февраля. Во Львове в районе Сыхова с бюджетом в 10 000 грн можно найти дома на 50 квадратов с собственной скважиной, газовым отоплением и камином.
На Закарпатье, которое так полюбили IT-специалисты, в небольших селах и городках для бюджета в 12 000 грн есть еще в аренду дома. Но надо заметить, что выбор в приграничной области крайне ограничен из-за чрезмерного спроса.
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Как вариант, если не Львов и Закарпатье, можно рассмотреть Ивано-Франковск. Бюджета в 12 000 грн. в месяц хватит на дом в 80 кв. метров с газовым отоплением. И это дом в черте города, а значит, с доступом к хорошей инфраструктуре.

Какой дом можно арендовать в Одессе

В Одесском регионе в этом году туристического сезона не было. Традиционно лето было пиком туристов, хотя, возможно, относительно низкие цены смогут привлечь людей из других областей на зимовку.
Да, за эконом-вариант, однако с газовым котлом, попросят 4 500 грн за однокомнатный дом в 45 кв. метров. За 8 000 грн. это уже будет дом в городе на 60 кв. метров с индивидуальным отоплением, придомовой территорией и доступом к городской инфраструктуре, что важно, если вы приезжаете с детьми или животными.
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За бюджет в 12 000 грн — на окраине Одессы дом на 160 кв. метров с газовым котлом, септиком и камином, что делает его почти независимым от городских коммуникаций.

Аренда домов в Полтавском регионе

Полтава в этом году приняла большое количество ВПЛ с востока. Спрос на аренду квартир вырос в несколько раз, что отразилось на количестве доступных вариантов. Так, за 10 000 грн предлагают 1-комнатный дом-студию в пригороде на 60 кв. метров, но сразу с генератором и буржуйкой.
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За двойной бюджет — за 20 000 грн — это уже будет место для зимовки на 140 квадратов с камином, котлом и большой придомовой территорией.
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По материалам:
Finance.ua
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