Как живется в арендованном жилье украинцам и европейцам — Finance.ua

Как живется в арендованном жилье украинцам и европейцам Сегодня 12:05 — Недвижимость

В марте и августе этого года мы зафиксировали рекордные 3,4 миллиона и 2,9 миллиона откликов на объявления. А по сравнению с прошлым годом активность украинцев в третьем квартале 2022 года увеличилась на 20%.

Для значительной части людей в мире аренда — привычная вещь, а многие европейцы вообще живут в арендованном жилье всю жизнь. Как устроен рынок аренды в странах Европы, что мы можем перенять для себя, а какие моменты в нашей стране даже более удобны для арендатора, — расскажем подробнее.

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Германия

В Германии культура аренды жилья сформирована едва ли не на самом высоком уровне среди европейских стран. В 2021 году аналитики подсчитали, что 64% немцев снимают жилье. Да и вообще за последние десять лет процент домовладельцев слегка снизился. Это определенно свидетельствует об удобстве модели аренды в стране.

Во-первых, арендаторы в Германии ощущают защиту со стороны закона. К примеру, собственник жилья не имеет права просто так выселить своих жильцов. Кроме того, регулируется и то, на сколько можно поднять арендную плату.

Во-вторых, арендовать экономически выгодно. Средняя стоимость аренды в Германии составляет немного меньше тысячи евро, однако цены могут отличаться в зависимости от города. В общей сложности немцы тратят примерно 30% своего дохода на жилье, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 40%.

К тому же покупка собственного дома даже для обеспеченных граждан является сложной задачей, ведь цены из года в год растут. Так, стоимость покупки жилья в первой половине 2021 г. выросла на 8% по сравнению со второй половиной 2020 года. Наиболее остро этот вопрос традиционно стоит в больших городах. Эти факторы вместе с комфортной и стабильной моделью аренды делают аренду помещения удобным форматом и стилем жизни многих немцев.

Франция

Во Франции соотношение арендующих и живущих в своем доме почти одинаковое, хотя арендаторов все же несколько меньше: 47% против 50%. При этом цены на аренду близки к немецким. К примеру, средняя месячная плата за жилье в Париже составляет примерно 1000 евро.

Однако французская модель аренды отличается своей сложностью. Она заключается в большом количестве правовых документов, которые необходимо заполнить, прежде чем заехать в арендуемое жилье. Для начала важно подтвердить, меблирована ли недвижимость, то есть имеет все необходимое для того, чтобы сразу заехать и жить. Преимущественно срок аренды такого жилья должен составлять от одного года и считается краткосрочным. Немеблированные квартиры, наоборот, сдают преимущественно на срок от трех лет.

Еще одним важным пунктом аренды во Франции является подтверждение своей профессиональной деятельности (трудовой договор, справка от работодателя, студенческий билет и т.п.) и финансовой способности (платежные сведения за последние три месяца). Возможно, вам также придется предоставить информацию о поручителе. Он указывается в договоре и должен внести месячный платеж, если вы не сможете оплатить арендную плату.

Кроме того, во Франции существует обязательное страхование квартиры, которое может фиксироваться в сделке. Так, во время первой арендной платы вы должны показать арендодателю страховой полис и впоследствии показывать его каждый год после обновления. Отказ от страховки может даже расцениваться как основание для разрыва отношений между сторонами.

Тем не менее, французские арендаторы тоже хорошо защищены законом. К примеру, арендную плату за немеблированное жилье разрешено повышать только на согласованный правительством индекс, а просить съехать можно минимум за шесть месяцев. Более того, запрещено выселять жителей зимой. Так называемое «зимнее перемирие» (la trêve hivernale) действует в течение пяти месяцев с 1 ноября по 1 апреля.

Великобритания

А вот в Великобритании процент арендаторов ниже, чем в предыдущих двух странах. В 2021 году соотношение составило 44% против 56%. Однако этот показатель увеличивался в последние годы, поскольку стоимость покупки собственного жилья постоянно растет.

Так, начиная с 2015 года арендовать становится все выгоднее, чем покупать свое. И это при том, что арендная плата в Соединенном Королевстве одна из самых высоких среди стран Европы. К примеру, средняя стоимость жилья в Лондоне составляет более 1 800 фунтов стерлингов.

Чтобы арендовать в Великобритании, также необходимо подтвердить свое трудоустройство, финансовую состоятельность и право на проживание в стране. Однако сроки действия договора близки к общепринятым в Украине. Преимущественно это шесть месяцев или один год. Также важно прописать периодичность и размер повышения арендной платы.

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К тому же в Британии принято проводить обязательные проверки безопасности всех коммуникаций со стороны арендодателя. То есть прежде чем предлагать вам жилье, владелец должен предоставить последние протоколы проверки газовой, электро- и пожарной безопасности. Кроме того, обеспечить дымовую сигнализацию и предоставить информацию об энергоэффективности жилья.

А вот предупреждение о выселении регулируется властями согласно причине. В стране существует официальное ранжирование. Скажем, если арендатор не платит за жилье, владелец имеет право выселить его в течение двух недель. Если же арендодатель сам планирует заехать в дом, то предупреждает жильцов за два месяца.

Телеканал 24 По материалам:

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