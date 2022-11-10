В Испании продают заброшенный городок в горах по цене квартиры в Мадриде (фото) — Finance.ua

В Испании продают заброшенный городок в горах по цене квартиры в Мадриде (фото) Сегодня 17:15 — Недвижимость

В Испании (Самора) продают целый городок с домами, школой и даже казармой. Все это — по такой же цене, как квартира в Мадриде или Барселоне.

По словам продавцов, новые владельцы получат доступ к государственным субсидиям. Кроме того, согласно исследованию, для полноценного запуска жизни в пригороде Саморы и стабильного дохода потребуются инвестиции в размере 2 миллионов евро.

Идеальная инвестиция в европейскую недвижимость

Поселок принадлежит семье, которая купила его в начале 2000-х годов. Владельцы видели в местности туристический потенциал, однако все их планы рухнули во время экономического кризиса 2008 года. За неимением средств грандиозный проект пришлось заморозить, а впоследствии — объявить о его закрытии.

Сейчас семья хочет передать эстафету другим предпринимателям и продает локацию за 240 тысяч евро. В объявлении говорится, что городок граничит с Португалией и примыкает к водохранилищу. Последнее может стать отличным магнитом для туристов, ведь на него можно спустить несколько лодок.

Всего здесь есть 44 дома, 5 из них полностью автономные. В городке также есть помещение бара, церкви, школы и общежития на 14 комнат и собственной столовой. Кроме того, на локации сохранились заброшенные казармы, бассейны и спортивные площадки.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ к интернету.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.