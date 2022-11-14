Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Ужгороде: анализ рынка жилья — Finance.ua
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Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Ужгороде: анализ рынка жилья

Личные финансы
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Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Ужгороде: анализ рынка жилья
Сколько стоят квартиры в Киеве, Львове, Ужгороде: анализ рынка жилья
Несмотря на полномасштабное вторжение россии, рынок недвижимости Украины продолжает развиваться. Хорошие показатели показывают западные регионы. К примеру, во Львовской области выросла доля покупателей из Киева, пишет «Твой город».

Что происходит с рынком первичной недвижимости

По всей Украине возобновили строительство 69% ЖК. В частности, Киев по строительству восстановился только наполовину, а регионы Запада Украины возобновили строительство в большей степени.
Возобновление строительства можно подтвердить и тем, сколько проектов завершают. Всего в Украине завершили строительство 131 ЖК и начали строительство 81 ЖК.
Лидерами среди регионов, где больше всего завершенных строек с февраля 2022 года, являются Львовская (31), Киевская (17) и Ивано-Франковская области (13). Кроме того, Львовская область также является регионом, где начали наибольшее строительство новых ЖК (16), на втором месте — Тернополь (14), далее — Киевская и Винницкая области (по 8).

Продажи

В целом по Украине относительно февраля открыли продажи 78% ЖК. Больше всего — в Черкасской области (100%), дальше — в Закарпатской и Черновицкой (96%). Львовщина и Ивано-Франковская области имеют по 94%. Меньше продаж открыли в Николаевской (4%), Харьковской (20%) и Запорожской областях (28%).

Цены

Наибольший прирост цен на недвижимость за квадратный метр наблюдают в Закарпатской области. В частности, в Ужгороде стоимость на сентябрь 2022 составила 990 долларов, то есть разница цен с февраля по октябрь выросла на 22%.
Также на 22% выросли цены за квадратный метр в Кропивницком и составляют 620 долларов.
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Во Львове цена составляет 1150 долларов (+20%), в Черновцах — 860 долларов (+18%).
В то же время в Киеве цена немного снизилась и составляет 1190 долларов (-2%), в Киевской области 690 долларов (-8%), а в Черкассах 520 долларов (-15%).

Из каких регионов люди интересуются новостройками в Украине

Во Львовской области квартирами чаще всего интересуются жители этой же области (53%), чуть меньший процент (21%) хотят приобрести квартиру на Львовщине люди из Киева. Еще 12% — жители других регионов, а 14% — люди из других стран.
В Киеве также большая часть людей, желающих приобрести там жилье, являются жителями города и области (54%). Такая же ситуация в Киевской области, где 63% людей являются жителями Киева и области.
По материалам:
Телеканал 24
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