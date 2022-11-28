Сколько стоит арендовать дом с генератором в разных областях Украины — Finance.ua

Сколько стоит арендовать дом с генератором в разных областях Украины Сегодня 17:03 — Личные финансы

Сколько стоит арендовать дом с генератором в разных областях Украины

В Украине стало больше объявлений об аренде домов с генераторами, говорится в аналитике «Olx.Недвижимость».

Количество предложений о сдаче домов с генераторами в течение осени выросло в шесть раз — до 1 177 объявлений. Дома со скважиной в течение ноября предлагали в 3034 объявлениях, в 441 предложениях указывали наличие подвала. При этом последних объявлений в этом месяце по сравнению с сентябрем стало меньше на 12%.

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Спрос вырос также. Почти за три месяца на дома с генераторами спрос увеличился в четыре раза (с трех до десяти потенциальных арендаторов на одно объявление). В октябре наибольший спрос на аренду домов с собственной скважиной и подвалом — девять и десять арендаторов на один дом.

Средняя стоимость аренды дома (площадь 50 кв.м) за месяц:

Область С генератором С подвалом Со скважиной Киевская 80 450 55 200 45 000 Закарпатская 26 000 58 560 18 280 Днепропетровская 35 950 45 000 14 000 Одесская 43 880 29 260 8 000 Львовская 25 000 27 500 23 700 Ивано-Франковская 32 910 21 940 20 480

Наибольший выбор квартир с сентября по ноябрь стабильно остается на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине.

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А тройкой самых популярных регионов по откликам на один загородный дом стали Закарпатская область, Черниговщина и Ивано-Франковская область, подытожили в «Olx.Недвижимость».

The Village Україна По материалам:

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