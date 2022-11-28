Сколько стоит арендовать дом с генератором в разных областях Украины — Finance.ua

Сколько стоит арендовать дом с генератором в разных областях Украины
В Украине стало больше объявлений об аренде домов с генераторами, говорится в аналитике «Olx.Недвижимость».
Количество предложений о сдаче домов с генераторами в течение осени выросло в шесть раз — до 1 177 объявлений. Дома со скважиной в течение ноября предлагали в 3034 объявлениях, в 441 предложениях указывали наличие подвала. При этом последних объявлений в этом месяце по сравнению с сентябрем стало меньше на 12%.
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Спрос вырос также. Почти за три месяца на дома с генераторами спрос увеличился в четыре раза (с трех до десяти потенциальных арендаторов на одно объявление). В октябре наибольший спрос на аренду домов с собственной скважиной и подвалом — девять и десять арендаторов на один дом.
Средняя стоимость аренды дома (площадь 50 кв.м) за месяц:
|Область
|С генератором
|С подвалом
|Со скважиной
|Киевская
|80 450
|55 200
|45 000
|Закарпатская
|26 000
|58 560
|18 280
|Днепропетровская
|35 950
|45 000
|14 000
|Одесская
|43 880
|29 260
|8 000
|Львовская
|25 000
|27 500
|23 700
|Ивано-Франковская
|32 910
|21 940
|20 480
Наибольший выбор квартир с сентября по ноябрь стабильно остается на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине.
А тройкой самых популярных регионов по откликам на один загородный дом стали Закарпатская область, Черниговщина и Ивано-Франковская область, подытожили в «Olx.Недвижимость».
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