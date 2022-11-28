Сколько стоят квартиры в Ивано-Франковске и западных регионах Украины — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в Ивано-Франковске и западных регионах Украины Сегодня 11:02 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в Ивано-Франковске и западных регионах Украины

До 24 февраля в Ивано-Франковске клиентов мало интересовал вторичный рынок жилья. После 24 февраля люди, из-за войны переехавшие на сравнительно спокойный запад страны, интересовались уже готовыми квартирами, чтобы поскорее поселиться в них. Таким образом, вторичный рынок получил новое дыхание.

Аналитикой рынка поделились эксперты девелоперской компании из Ивано-Франковска Socium Developer.

Большой спрос сформировал высокую цену не только на покупку «вторички», но и на аренду тоже. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске достигала 300-500 долларов в месяц.

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«Поэтому летом наблюдалась такая тенденция — очень многие свои квартиры начали доводить до хорошего состояния и сдавать в аренду. Для франковца, который купил однокомнатную квартиру за 13-15 тысяч долларов, сделал ремонт и сдал в аренду за 300-400 долларов в месяц, за год получил 3600-4800 долларов пассивного годового дохода, эта квартира „окупилась“ за пять лет», — говорят эксперты рынка недвижимости.

Первичный рынок

В связи с большим спросом на вторичном рынке, рынок строительства жилья «не дополучил» своего клиента. Люди нуждались в жилье, в которое можно как можно поскорее заселиться.

Застройщики быстро отреагировали на потребности покупателей и начали делать ремонты и предлагать готовые квартиры.

Стоимость

Стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла, но в каждой области по-разному. Согласно последним данным портала ЛУН за ноябрь цены следующие:

во Львове стоимость выросла на 20% (1150 долл. США за квадратный метр),

в Ужгороде — 22% (990 долл. США),

в Черновцах −18% (860 долл. США),

Виннице — 11% (910 долл. США),

Тернополе — 3% (600 долл. США),

Ивано-Франковске — на 9% (580 долл. США).

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