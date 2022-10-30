Сколько стоят квартиры в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске? — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске?
За сколько сегодня можно купить жилье в старых домах Львова, Ивано-Франковска, а также что влияет на конечную стоимость.
Вторичный рынок
Сегодня, как и в довоенный период, на стоимость квартир на вторичном рынке влияют классические параметры:
- этаж — первые и последние дешевле, чем те, которые расположены внутри многоэтажки;
- расположение квартиры — угловые дома как правило дешевле;
- высота потолков — «сталинки» традиционно дороже «чешек»;
- расположение дома — в центральных районах цены выше;
- инфраструктура — если жилье рядом с метро, остановками, парками, ТЦ, не следует ожидать низкой стоимости.
Сейчас вторичный рынок выбирают покупатели, не имеющие возможности заниматься ремонтом и обустраивать жилье «с нуля». Однако цены здесь не значительно ниже новостроек от застройщиков. Однако все зависит от конкретной области.
Ужгород
Цены однокомнатных варьируются в пределах 17 — 90 тысяч долларов. Среди предложений представлены малосемейки, крупногабаритные и дома со «стандартной» квадратурой.
Двухкомнатные квартиры можно купить за 22 — 28 тысяч долларов. Продавцы предлагают варианты со смежными и отдельными помещениями, меблированные и пустые, с авторским оформлением и под ремонт.
Стоимость трехкомнатных начинается с 21500 долларов. Самое дорогое предложение — 400 060 долларов. Такое расхождение обусловлено разными квадратурой, расположением и комфортабельностью.
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Львов
Стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Львова колеблется в пределах 15 500 — 260 тысяч долларов. В этот диапазон входят «базовые» варианты, а также элитное жилье и смарт-квартиры.
За среднестатистическую «двушку» просят 35 — 50 тысяч долларов. Состояние будет жилое, а стены — с неплохим ремонтом.
За трехкомнатную в зависимости от условий и расположения придется заплатить 38 — 570 тысяч долларов.
Ивано-Франковск
Здесь цены на «вторичке» ниже, чем в предыдущих городах. Так, за 16 тысяч долларов представлены однокомнатные в центре города. Некоторые продавцы предлагают покупать квартиры с ремонтом, другие — с голыми стенами под оформление.
Двухкомнатные варианты более дорогие. Стартуют они от 20 тысяч долларов. Самый дорогой вариант — 130 тысяч долларов.
Дома на 3 комнаты обойдутся покупателям в 25 тысяч долларов и больше. Максимальная цена за трехкомнатное жилье в городе — 365 тысяч долларов.
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