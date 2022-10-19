В Украине снова начнут строить жилье по типовым проектам — Finance.ua

В Украине снова начнут строить жилье по типовым проектам
Кабмин утвердил порядок разработки, осуществления экспертизы и применения проектов повторного использования в строительстве.
Об этом сообщают Правительственный портал и пресс-служба Минрегиона.
Как будут строить
Сначала для конкретного объекта будут разрабатываться проекты, затем этот проект с минимальными изменениями можно будет применять для строительства других объектов жилья и социальной инфраструктуры.
Что это даст
Это позволит значительно сократить сроки проектирования и снизить стоимость строительства. И будет способствовать скорейшей отстройке. Сейчас жилье в Украине будет, прежде всего, по спецпроектам.
Напомним, что местные власти обяжут выявлять самовольное строительство. Органы местного самоуправления будут обязаны проверять объекты строительства и выявлять самовольную застройку. Это предусматривает законопроект № 5655, который парламент намерен принять в ближайшее время.
Закон будет содержать четкое определение самовольного строительства:
- если оно ведется на земельном участке, отведенном не для этого;
- нет права на выполнение строительных работ;
- объект возводят с нарушением установленной законом предельно допустимой этажности;
- есть существенные нарушения проектной документации на строительство.
Справка Finance.ua:
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