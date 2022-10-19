В Украине снова начнут строить жилье по типовым проектам — Finance.ua

В Украине снова начнут строить жилье по типовым проектам Сегодня 20:00 — Недвижимость

Кабмин утвердил порядок разработки, осуществления экспертизы и применения проектов повторного использования в строительстве.

Об этом сообщают Правительственный портал и пресс-служба Минрегиона.

Как будут строить

Сначала для конкретного объекта будут разрабатываться проекты, затем этот проект с минимальными изменениями можно будет применять для строительства других объектов жилья и социальной инфраструктуры.

Что это даст

Это позволит значительно сократить сроки проектирования и снизить стоимость строительства. И будет способствовать скорейшей отстройке. Сейчас жилье в Украине будет, прежде всего, по спецпроектам.

Напомним, что местные власти обяжут выявлять самовольное строительство. Органы местного самоуправления будут обязаны проверять объекты строительства и выявлять самовольную застройку. Это предусматривает законопроект № 5655, который парламент намерен принять в ближайшее время.

Закон будет содержать четкое определение самовольного строительства:

если оно ведется на земельном участке, отведенном не для этого;

нет права на выполнение строительных работ;

объект возводят с нарушением установленной законом предельно допустимой этажности;

есть существенные нарушения проектной документации на строительство.

Справка Finance.ua:

В Минреинтеграции рассказали, сколько ВПЛ могут разместить в построенных модульных городках. В Украине на данный момент обустроили 6570 мест компактного проживания для переселенцев, и власти продолжают увеличивать их количество.

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