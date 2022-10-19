В Украине снова начнут строить жилье по типовым проектам — Finance.ua
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В Украине снова начнут строить жилье по типовым проектам

Недвижимость
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Кабмин утвердил порядок разработки, осуществления экспертизы и применения проектов повторного использования в строительстве.
Об этом сообщают Правительственный портал и пресс-служба Минрегиона.
Как будут строить
Сначала для конкретного объекта будут разрабатываться проекты, затем этот проект с минимальными изменениями можно будет применять для строительства других объектов жилья и социальной инфраструктуры.
Что это даст
Это позволит значительно сократить сроки проектирования и снизить стоимость строительства. И будет способствовать скорейшей отстройке. Сейчас жилье в Украине будет, прежде всего, по спецпроектам.
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Напомним, что местные власти обяжут выявлять самовольное строительство. Органы местного самоуправления будут обязаны проверять объекты строительства и выявлять самовольную застройку. Это предусматривает законопроект № 5655, который парламент намерен принять в ближайшее время.
Закон будет содержать четкое определение самовольного строительства:
  • если оно ведется на земельном участке, отведенном не для этого;
  • нет права на выполнение строительных работ;
  • объект возводят с нарушением установленной законом предельно допустимой этажности;
  • есть существенные нарушения проектной документации на строительство.

Справка Finance.ua:

  • В Минреинтеграции рассказали, сколько ВПЛ могут разместить в построенных модульных городках. В Украине на данный момент обустроили 6570 мест компактного проживания для переселенцев, и власти продолжают увеличивать их количество.
  • Зарегистрировать недвижимое имущество снова можно онлайн: как это сделать. Украинцы снова смогут подавать заявки на внесение данных о собственном имуществе в Государственный реестр прав на недвижимое имущество всего в несколько кликов на портале Дія.
По материалам:
100realty.ua
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