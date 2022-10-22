С 1 ноября 2022 года вводится НДС для девелоперов — Finance.ua

С 1 ноября 2022 года вводится НДС для девелоперов Сегодня 20:05 — Недвижимость

С 1 ноября вступают в силу нормы Закона 2600 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем», предусматривающих введение для девелоперов налога на добавленную стоимость по кассовому методу, а для людей — продавцов на первичном рынке налога на доходы физлиц в размере 18% по разнице между ценой покупки ценой продажи при первой продаже квартиры.

Об этом сообщил Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.

По словам эксперта, нововведения в налогообложении на первичном рынке не только повлекут за собой коренные изменения в ценообразовании, но и повлияют на количество инвесторов, вкладывающих средства в первичный рынок с целью их сохранения и приумножения.

«Дополнительные расходы, возникающие у девелопера из-за действия этого закона, с большой вероятностью будут возложены на плечи покупателей, что в ближайшее время может существенно сократить количество инвесторов и покупателей на первичном рынке. С другой стороны, Закон 2600 — это попытка государственных органов уменьшить манипуляции с налоговым кредитом, возникающим у компаний-застройщиков в процессе строительства и попытка увеличить поступления в бюджет. На мой взгляд, в этом случае НДС не будет выполнять свою прямую функцию, а именно сдерживание перепроизводства, а в случае строительства в условиях войны и необходимости стимулирования экономики, НДС должна быть вовсе отменена и изменена сама суть и форма такого налога. Это позволит, во-первых, сделать невозможными любые манипуляции с возмещением и оптимизацией НДС, во-вторых, будет стимулировать рост строительства», — отметил специалист.

Справка Finance.ua:

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