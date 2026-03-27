Программа государственного кэшбека на горючее сейчас стоит бюджету около 20 млн грн в день

Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев в Верховной Раде, сообщает Экономическая правда.

По его словам, программой пользуются прежде всего те люди, которые действительно нуждаются в помощи.

Соболев подчеркнул, что кешбэк является адресным и целевым, а полученные средства граждане используют, в частности, для оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, министр также отметил, что кешбэк на топливо можно использовать и в ситуациях, когда топливо покупают для генераторов.

Что известно о кешбэке на горючее

Ранее мы сообщали , что правительство запустило кешбэк на горючее для украинцев. Размер компенсации составляет:

15% кешбэка на дизельное топливо;

10% - на бензин;

5% - на автогаз.

Программа будет действовать до 1 мая на автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе.

По оценкам Министерства экономики, общий объем финансирования этой программы составит около 3 млрд. грн. Средства будут перераспределяться в рамках бюджета министерства.

Максимальная сумма кешбэка составляет до 1000 грн. на человека в месяц. Для тех, кто уже пользуется «Национальным кешбэком», компенсация будет начисляться автоматически при оплате картой.

