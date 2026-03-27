0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Во сколько обходится бюджету кешбэк на горючее в день — ответ Минэкономики

Казна и Политика
17
Программа государственного кешбэка на горючее сейчас стоит бюджету около 20 млн грн в день.
Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев в Верховной Раде, сообщает Экономическая правда.
По его словам, программой пользуются прежде всего те люди, которые действительно нуждаются в помощи.
Соболев подчеркнул, что кешбэк является адресным и целевым, а полученные средства граждане используют, в частности, для оплаты коммунальных услуг.
Кроме того, министр также отметил, что кешбэк на топливо можно использовать и в ситуациях, когда топливо покупают для генераторов.

Что известно о кешбэке на горючее

Ранее мы сообщали, что правительство запустило кешбэк на горючее для украинцев. Размер компенсации составляет:
  • 15% кешбэка на дизельное топливо;
  • 10% - на бензин;
  • 5% - на автогаз.
Программа будет действовать до 1 мая на автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе.
По оценкам Министерства экономики, общий объем финансирования этой программы составит около 3 млрд. грн. Средства будут перераспределяться в рамках бюджета министерства.
Максимальная сумма кешбэка составляет до 1000 грн. на человека в месяц. Для тех, кто уже пользуется «Национальным кешбэком», компенсация будет начисляться автоматически при оплате картой.
По материалам:
Економічна Правда
АЗСГорючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems