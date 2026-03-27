Во сколько обходится бюджету кешбэк на горючее в день — ответ Минэкономики
Программа государственного кешбэка на горючее сейчас стоит бюджету около 20 млн грн в день.
Об этом заявил министр экономики Алексей Соболев в Верховной Раде, сообщает Экономическая правда.
По его словам, программой пользуются прежде всего те люди, которые действительно нуждаются в помощи.
Соболев подчеркнул, что кешбэк является адресным и целевым, а полученные средства граждане используют, в частности, для оплаты коммунальных услуг.
Кроме того, министр также отметил, что кешбэк на топливо можно использовать и в ситуациях, когда топливо покупают для генераторов.
Что известно о кешбэке на горючее
Ранее мы сообщали, что правительство запустило кешбэк на горючее для украинцев. Размер компенсации составляет:
- 15% кешбэка на дизельное топливо;
- 10% - на бензин;
- 5% - на автогаз.
Программа будет действовать до 1 мая на автозаправочных станциях, которые присоединятся к инициативе.
По оценкам Министерства экономики, общий объем финансирования этой программы составит около 3 млрд. грн. Средства будут перераспределяться в рамках бюджета министерства.
Максимальная сумма кешбэка составляет до 1000 грн. на человека в месяц. Для тех, кто уже пользуется «Национальным кешбэком», компенсация будет начисляться автоматически при оплате картой.
Во сколько обходится бюджету кешбэк на горючее в день — ответ Минэкономики
