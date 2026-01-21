Во что инвестировали в древние времена Сегодня 18:14 — Личные финансы

В древние времена не было фондового рынка, где можно было бы покупать и торговать акциями компании. Если люди хотели инвестировать свои деньги, одним из самых популярных вариантов было приобретение золота или серебра.

Обычно они хранили металлы либо в виде слитков, либо в виде изделий, например ювелирных. Хранение этих предметов было рискованным из-за вероятного хищения.

Примеры

Римский поэт Вергилий (70−19 гг. до н. э.) описывает имение богатого человека, куда входили «высокий дом, где глубоко спрятаны таланты серебра» наряду с «весом золота в слитках и изделиях».

Фото: Римский золотой слиток, датируемый примерно 375 годом нашей эры, в коллекции Музея Банка Англии.

Талант был самой большой единицей измерения валюты в Древней Греции и Риме, что эквивалентно примерно 25 кг [55 фунтам] взвешенного серебра.

Обычно металлы хранились в специальном хранилище или чулане.

Римский писатель Цицерон (106−43 гг. до н. э.) вспоминает, как богатая женщина по имени Клодия доставала золото (возможно, слитки, чушки или пластины) из сейфа, когда хотела одолжить кому-то денег. Золото потом можно было поменять на монеты.

Драгоценные металлы

Когда люди хотели торговать драгоценными металлами, они продавали их на вес. Если золото, серебро или бронзу перерабатывали в ювелирные изделия или другие предметы, то их можно было переплавить и превратить в слитки.

В ряде римских завещаний говорится о том, что люди оставляли своим наследникам серебро и золото в виде слитков, пластин или чушек.

Какие еще были инвестиции

Кроме металлов большой популярностью пользовались также сельскохозяйственные товары, особенно зерно, оливковое масло и вино.

Чтобы получить прибыль от сельскохозяйственных товаров, люди покупали сельскохозяйственные угодья и торговали на рынке.

Римский государственный деятель Катон считал, что вложение денег в производство товаров первой необходимости является наиболее безопасной инвестицией. Он говорил, что эти вещи «не может разрушить Юпитер» — иными словами, они устойчивы к непредсказуемым колебаниям в экономике.

Хотя драгоценные металлы были средством сохранения богатства, они не приносили доход, если их не продавали. А вот диверсифицированный портфель сельскохозяйственных товаров гарантировал постоянный доход.

Люди также инвестировали и торговали драгоценными товарами, такими как произведения искусства.

Например, на аукционе царь Аттал II (220−138 гг. до н. э.) приобрел одну из картин мастера-художника Аристида из Фив (IV век до н. э.) за невероятную сумму в 100 талантов (около 2500 кг серебра).

