Вместо сенсорных панелей Hyundai планирует выводить всю информацию на лобовое стекло — Finance.ua

Вместо сенсорных панелей Hyundai планирует выводить всю информацию на лобовое стекло Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

Вместо сенсорных панелей Hyundai планирует выводить всю информацию на лобовое стекло, Фото: Hyundai

В современных автомобилях преобладают сенсорные дисплеи, которые обеспечивают удобное управление функциями, но их использование может оказаться опасным, поскольку отвлекает водителя от дороги. Hyundai работает над новым шагом в этой сфере, планируя заменить сенсорные дисплеи лобовым стеклом автомобиля.

Об этом пишет insideevs.

Недавно дочерняя компания корейского конгломерата объявила, что объединяется с немецким оптическим гигантом Zeiss для разработки того, что они называют голографическим дисплеем для лобового стекла.

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Да, такое уже есть, но в этом случае речь идет обо всем лобовом стекле. Текущие HUD часто отображают относительно простые вещи, такие как скорость и навигационные направления, система, над которой работают эти две компании, будет включать меню, развлечения, элементы управления звуком, видео и даже игры.

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Примечательно, что включенное концептуальное изображение, напоминающее внутреннюю часть Kia EV9, вообще не включает центральный дисплей или цифровую приборную панель. Вся информация и развлечения на лобовом стекле.

В Hyundai так объясняют концепцию:

Представьте, что информация о навигации и управлении автомобилем разворачивается как панорама на широком прозрачном лобовом стекле, где покоится водительский взгляд. Пассажиры рядом с водителем смотрят фильмы или другие видеоклипы на стекле транспортного средства.

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При просмотре последнего видео поступает видеовызов, и в углу стеклянного экрана появляется лицо друга. Эта технология мечты, ранее существовавшая только в фильмах или рекламе, вот-вот станет реальностью.

Как это будет работать

Mobis (дочерняя компания Hyundai) и Zeiss говорят, что голограммы на стекле способна отображать сверхтонкая прозрачная пленка в сочетании с проектором.

Обе компании подчеркивают, что дисплеи разработаны, чтобы не отвлекать водителя. Водитель не будет видеть, что видит пассажир, поэтому второй может спокойно смотреть фильмы или играть в игры.

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Также технология способна трансформировать дизайн салона, «устраняя различные устройства отображения, установленные на приборной панели, обеспечивая ощущение беспрепятственности, открытости, не препятствуя полю зрения водителя и пассажиров».

Пока неизвестно, как будет проходить управление экраном, но эксперты прогнозируют, что с использованием голоса и жестов. Mobis и Zeiss говорят, что технология появится в серийном автомобиле в 2027 году.

Мета По материалам:

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