Samsung, Kia и Hyundai создадут общую экосистему устройств — Finance.ua

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Samsung, Kia и Hyundai создадут общую экосистему устройств

Технологии&Авто
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Samsung, Kia и Hyundai создадут общую экосистему устройств
Samsung, Kia и Hyundai создадут общую экосистему устройств
Южнокорейские технические гиганты Samsung, Kia и Hyundai заключили альянс в сфере интернета вещей (IoT), чтобы объединить автомобили, смартфоны и домашнюю бытовую технику в единую экосистему.
Об этом сообщает The Register.
Компании заключили «Соглашение о стратегическом технологическом партнерстве». На платформе Samsung SmartThings появятся устройства Hyundai и Kia.
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Samsung заявляет, что это соглашение будет означать, что смартфоны Galaxy смогут управлять автомобильным кондиционером или получать доступ к информации о таких вещах как остаток хода автомобиля.
«Транспортные средства также могут быть добавлены в экосистему SmartThings, которая позволит пользователям возвращаться домой с оптимизированными условиями, управляя кондиционерами, воздухоочистителями или другими подключенными устройствами Samsung во время движения», — заявил Samsung.
Samsung выпускает много умной техники, в частности холодильники и духовки с внутренними камерами, позволяющими удаленно просматривать все, что находится внутри, стиральные машины, кондиционеры и т. д.
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Samsung предоставляет доступ к этим приборам с помощью приложения SmartThings, которое он встраивает в большинство своих смартфонов Galaxy.
Hyundai и Kia являются третьими в мире автопроизводителями по объемам производства, причем прогнозируется, что только в этом году они выпустят около 7,5 миллионов автомобилей.
Одним из первых преимуществ этого альянса будет защитная «функция глобального определения местоположения для транспортных средств и смартключей».
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Она будет использовать Bluetooth в устройствах Galaxy для определения местоположения автомобилей, если их угнали или водитель банально забыл, где он припарковался.
По материалам:
mezha.media
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