Samsung, Kia и Hyundai создадут общую экосистему устройств — Finance.ua

Samsung, Kia и Hyundai создадут общую экосистему устройств Сегодня 04:20 — Технологии&Авто

Samsung, Kia и Hyundai создадут общую экосистему устройств

Южнокорейские технические гиганты Samsung, Kia и Hyundai заключили альянс в сфере интернета вещей (IoT), чтобы объединить автомобили, смартфоны и домашнюю бытовую технику в единую экосистему.

Об этом сообщает The Register.

Компании заключили «Соглашение о стратегическом технологическом партнерстве». На платформе Samsung SmartThings появятся устройства Hyundai и Kia.

Читайте также Samsung увеличит срок обновления бюджетных смартфонов до 6 лет

Samsung заявляет, что это соглашение будет означать, что смартфоны Galaxy смогут управлять автомобильным кондиционером или получать доступ к информации о таких вещах как остаток хода автомобиля.

«Транспортные средства также могут быть добавлены в экосистему SmartThings, которая позволит пользователям возвращаться домой с оптимизированными условиями, управляя кондиционерами, воздухоочистителями или другими подключенными устройствами Samsung во время движения», — заявил Samsung.

Samsung выпускает много умной техники, в частности холодильники и духовки с внутренними камерами, позволяющими удаленно просматривать все, что находится внутри, стиральные машины, кондиционеры и т. д.

Читайте также Миллиардный ущерб: бывших чиновников Samsung разоблачили на краже технологий для Китая

Samsung предоставляет доступ к этим приборам с помощью приложения SmartThings, которое он встраивает в большинство своих смартфонов Galaxy.

Hyundai и Kia являются третьими в мире автопроизводителями по объемам производства, причем прогнозируется, что только в этом году они выпустят около 7,5 миллионов автомобилей.

Одним из первых преимуществ этого альянса будет защитная «функция глобального определения местоположения для транспортных средств и смартключей».

Читайте также Hyundai начнет выпускать электромобили в Европе

Она будет использовать Bluetooth в устройствах Galaxy для определения местоположения автомобилей, если их угнали или водитель банально забыл, где он припарковался.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.