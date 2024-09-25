Hyundai начнет выпускать электромобили в Европе — Finance.ua
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Hyundai начнет выпускать электромобили в Европе

Технологии&Авто
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Hyundai готовится к значительному расширению своего присутствия в Европе, начав с завода в Чехии. Это единственная европейская производственная база Hyundai, способная выпускать электромобили, что делает ее важным элементом стратегии компании по увеличению доли рынка экологически чистого транспорта.
Глава Hyundai Motor Group Чон Ий Сон недавно посетил завод в Чехии, чтобы лично поблагодарить сотрудников за их вклад в успех компании. Он отметил, что завод играет ключевую роль в достижении целей Hyundai по развитию экологически чистых технологий и устойчивому росту на фоне нестабильности глобального рынка.
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Hyundai уже представила несколько успешных моделей электромобилей, таких как IONIQ 6 и Kia EV6 и планирует в ближайшие годы предложить еще больше вариантов для европейских покупателей, включая гибриды и водородные автомобили.
Несмотря на сложности на рынке электромобилей, компания Hyundai намерена инвестировать в качество продукции и безопасность, чтобы удержать свои позиции и обеспечить рост производства на заводе в Чехии.
Экспансия Hyundai в Европе — важный шаг в реализации долгосрочной стратегии развития устойчивого транспорта и укрепления позиций на мировом рынке.
По материалам:
Ampercar
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