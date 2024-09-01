Hyundai расширяет линейку гибридов — Finance.ua

Hyundai расширяет линейку гибридов 01.09.2024, 00:39 — Технологии&Авто

Hyundai расширяет линейку гибридов

Hyundai Motor заявила, что к 2030 году глобальные годовые продажи автомобилей достигнут 5,55 миллиона единиц, что на 30% больше, чем в 2023 году.

Кроме того, Hyundai Motor заявила, что планирует расширить свою гибридную линейку с 7 до 14 моделей, ожидая резкого роста спроса на гибриды, особенно в Северной Америке, но не предоставила график выпуска новых автомобилей.

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В то же время Hyundai Motor объявила, что приоритетными рынками для новых гибридных автомобилей с увеличенным запасом хода станут Китай и Северная Америка. А массовое производство новых машин в этих регионах стартует к концу 2026 года.

Ожидается, что на автосалоне в Чэнду 2024 будет официально представлен Hyundai Santa Fe пятого поколения, который, в частности, должен получить гибридный вариант.

Ampercar По материалам:

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