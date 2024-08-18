Hyundai разрабатывает новый доступный SUV для большой семьи — Finance.ua

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Hyundai разрабатывает новый доступный SUV для большой семьи

Технологии&Авто
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Hyundai разрабатывает новый доступный SUV для большой семьи
Hyundai разрабатывает новый доступный SUV для большой семьи
Новый кроссовер Hyundai Palisade 2 поколения — недорогая модель SUV с просторным и практичным интерьером для большой семьи. Производитель готовит машину к премьере. Стало известно, какой она будет.
Подробности об автомобиле сообщает Carscoops.
По сравнению с предшественником новый Hyundai Palisade изменится до неузнаваемости. Модель получит совсем другой дизайн, но сохранит привлекательную цену.
Там приготовили свой вариант возможного дизайна Hyundai Palisade. Изображение создали с учетом информации о внешности тестовых прототипов, которые сейчас «гоняют» по дорогам в рамках ходовых испытаний.
Hyundai разрабатывает новый доступный SUV для большой семьи
Судя по всему, кроссовер Palisade выполнят в стиле младшей модели Hyundai Santa Fe 5 поколения. Автомобиль получил геометрический дизайн, который смотрится очень свежо и современно. Это совсем не похоже на Palisade 1 поколения.
На рынок новый SUV отправится к 2026 году с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант.
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По материалам:
Обозреватель
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