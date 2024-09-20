Samsung увеличит срок обновления бюджетных смартфонов до 6 лет — Finance.ua

Samsung увеличит срок обновления бюджетных смартфонов до 6 лет Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Samsung увеличит срок обновления бюджетных смартфонов до 6 лет

Компания Samsung была первой компанией в мире смартфонов, которая начала предоставлять длительную поддержку программного обеспечения.

Начиная с флагманской линейки Galaxy S24, она обещает семь основных обновлений для своих флагманов. Теперь стало известно, что изменение коснется и более доступных моделей.

В материале TheTechOutlook утверждается, что покупатели Galaxy A16 5G, выход которого ожидается в ближайшие месяцы, смогут рассчитывать на поддержку в течение шести лет. Это беспрецедентный шаг в экосистеме Android, поскольку большинство устройств начального уровня обычно получают максимум два основных обновления ОС.

В сети также появились характеристики будущего смартфона. Он будет иметь пластиковый корпус толщиной 7,9 миллиметра, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью до 800 нит. В основе устройства будет лежать процессор Exynos 1330, дополненный графическим процессором Mali-G68 MP2 и встроенным модемом 5G. Кроме того, будет доступна версия с чипом MediaTek Dimensity 6100+. Объем оперативной памяти будет составлять 4, 6 или 8 ГБ, а хранилища — 128 или 256 ГБ.

Также сообщается о наличии порта USB Type-C, разъема 3,5-мм для наушников и защиты от пыли и воды по стандарту IP54. Телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Покупателям будут доступны три цвета: сине-черный, золотой и светло-зеленый.

iLenta По материалам:

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