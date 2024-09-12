Миллиардный ущерб: бывших чиновников Samsung разоблачили на краже технологий для Китая — Finance.ua

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Миллиардный ущерб: бывших чиновников Samsung разоблачили на краже технологий для Китая

Технологии&Авто
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Миллиардный ущерб: бывших чиновников Samsung разоблачили на краже технологий для Китая
Миллиардный ущерб: бывших чиновников Samsung разоблачили на краже технологий для Китая
Полиция Южной Кореи арестовала двух бывших чиновников Samsung по подозрению в краже технологий на сумму более 4,3 триллиона вон (3,2 миллиарда долларов). Информацию планировалось использовать для строительства завода по производству микросхем в Китае.
Южная Корея как ведущий в мире производитель чипов памяти является ключевым союзником Вашингтона в попытках сдержать технологические амбиции Пекина. Она же становится жертвой попыток угона технологий китайской стороной. На этой неделе управление полиции Сеула сообщило о разоблачении сотрудничества двух граждан страны с китайскими чиновниками для строительства завода по производству полупроводников, сообщает Bloomberg.
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Один из причастных, идентифицированный как 66-летний мужчина, по фамилии Чой, завербовал южнокорейских экспертов по чипам и слил технологии памяти Samsung через совместное предприятие. Чой возглавлял упомянутое предприятие вместе с дизайнером завода по фамилии Ох.
Также оба сотрудничали с китайскими официальными лицами для производства 20-нанометровых микросхем DRAM в прошлом году.
Корейская сторона утверждает, что это не только нанесло миллиардные убытки и ущерб Samsung, но и ослабило конкурентоспособность нации во время глобальной войны чипов. Полиция заявила, что расследование привело к прекращению деятельности китайского предприятия, но расследование дальнейших утечек технологий продолжается.
Напомним, что в прошлом году, когда обострилась напряженность между Пекином и Вашингтоном из-за санкций, направленных против китайского сектора микросхем, бывший руководитель Samsung был арестован за вероятную кражу чертежей. Целью было попытаться воспроизвести целый производственный завод в Китае.
По материалам:
НВ
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