Миллиардный ущерб: бывших чиновников Samsung разоблачили на краже технологий для Китая — Finance.ua

Миллиардный ущерб: бывших чиновников Samsung разоблачили на краже технологий для Китая Сегодня 05:19 — Технологии&Авто

Миллиардный ущерб: бывших чиновников Samsung разоблачили на краже технологий для Китая

Полиция Южной Кореи арестовала двух бывших чиновников Samsung по подозрению в краже технологий на сумму более 4,3 триллиона вон (3,2 миллиарда долларов). Информацию планировалось использовать для строительства завода по производству микросхем в Китае.

Южная Корея как ведущий в мире производитель чипов памяти является ключевым союзником Вашингтона в попытках сдержать технологические амбиции Пекина. Она же становится жертвой попыток угона технологий китайской стороной. На этой неделе управление полиции Сеула сообщило о разоблачении сотрудничества двух граждан страны с китайскими чиновниками для строительства завода по производству полупроводников, сообщает Bloomberg

Читайте также Samsung анонсировала новый смартфон серии Galaxy A по цене от $127

Один из причастных, идентифицированный как 66-летний мужчина, по фамилии Чой, завербовал южнокорейских экспертов по чипам и слил технологии памяти Samsung через совместное предприятие. Чой возглавлял упомянутое предприятие вместе с дизайнером завода по фамилии Ох.

Также оба сотрудничали с китайскими официальными лицами для производства 20-нанометровых микросхем DRAM в прошлом году.

Корейская сторона утверждает, что это не только нанесло миллиардные убытки и ущерб Samsung, но и ослабило конкурентоспособность нации во время глобальной войны чипов. Полиция заявила, что расследование привело к прекращению деятельности китайского предприятия, но расследование дальнейших утечек технологий продолжается.

Напомним, что в прошлом году, когда обострилась напряженность между Пекином и Вашингтоном из-за санкций, направленных против китайского сектора микросхем, бывший руководитель Samsung был арестован за вероятную кражу чертежей. Целью было попытаться воспроизвести целый производственный завод в Китае.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.