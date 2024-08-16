Samsung анонсировала новый смартфон серии Galaxy A по цене от $127 — Finance.ua

Samsung анонсировала новый смартфон серии Galaxy A по цене от $127 Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Samsung анонсировала новый смартфон серии Galaxy A по цене от $127

Компания Samsung анонсировала новый бюджетный смартфон серии Galaxy A.

Модель получила название Galaxy A06 и является преемником Galaxy A05. Новинка имеет тот же чип MediaTek Helio G85, что и A05, основную камеру 50 МП и питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

Как и модель 2023 года, новый телефон оснастили оперативной памятью 4 ГБ или 6 ГБ и постоянной памятью 64 ГБ или 128 ГБ.

Samsung заявляет, что Galaxy A06 поставляется с последней версией ОС Android 14. Остальные характеристики включают сканер отпечатков пальцев на боковой стороне и HD+ IPS-панель на 6,7 дюймовых. Однако Samsung заявляет, что теперь поддерживает частоту обновления дисплея 90 Гц вместо 60 Гц у A05.

Цена

Что касается цены, то новинка будет стоить $127 за модель 4/64 ГБ и $150 — за 6/128 ГБ. Смартфон появится в продаже 22 августа 2024, но пока во Вьетнаме. Позже Galaxy A06 выйдет в других странах, включая Украину.

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