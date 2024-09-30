Hyundai работает над новым гибридным кроссовером — Finance.ua

Hyundai работает над новым гибридным кроссовером 30.09.2024, 01:22 — Технологии&Авто

Hyundai работает над новым гибридным кроссовером

Корейский автопроизводитель намерен расширить свой ассортимент моделей в сегменте SUV. Следующей интересной премьерой компании для рынков стран станет кроссовер с кодовым наименованием Nili. Журнал MotorBeam раскрыл детали его оснастки.

Согласно информации индийского портала, будущий SUV Hyundai будет укомплектован 1,5-литровым бензиново-гибридным двигателем. Эта модель займет позицию между кроссоверами Alcazar и Grand Creta, которые являются удлиненными версиями глобального бестселлера Крета.

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Разработка нового автомобиля займет от 24 до 30 месяцев. Его длина будет превышать 4,6 метра, а колесная база составит около 2,7 метра.

Базой для новинки станет китайская версия Hyundai Tucson с удлиненной колесной базой.

Ожидается, что кроссовер будет иметь просторный интерьер, в частности, для пассажиров третьего ряда, часто испытывающих нехватку пространства для ног. Основными покупателями этой модели считаются семейные люди.

uamotors По материалам:

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