Hyundai Ioniq 5 станет беспилотным: новые модели получат систему Waymo Driver — Finance.ua

Hyundai Ioniq 5 станет беспилотным: новые модели получат систему Waymo Driver Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

Hyundai Ioniq 5 станет беспилотным: новые модели получат систему Waymo Driver, Фото: Waymo

Американская компания Waymo и корейский производитель автомобилей Hyundai объявили о стратегическом партнерстве. На первом этапе партнерства Waymo установит в электромобиле Ioniq 5 систему автономного вождения шестого поколения.

Об этом сообщили на сайте компании Waymo.

Кстати, до этого Waymo планировала использовать китайские электромобили Zeekr (Geely), но из-за новой политики США решила отказаться от них.

Первые испытания роботакси Ioniq 5 начнутся в конце 2025 года, а коммерческое использование запланировано на «следующие годы».

Waymo и Hyundai также намерены производить автономные электромобили в «значительных объемах в течение нескольких лет».

Компании также сообщили, что Ioniq 5 будет поставляться с «модификациями, готовыми к автономному движению, такими как резервное оборудование и электрические двери».

Больше о компании Waymo

Waymo — это американская компания, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения.

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Она была основана в 2009 году в качестве проекта Google и позже стала отдельной дочерней компанией холдинга Alphabet Inc.

Waymo создает системы самоуправляемых автомобилей, используя передовые технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, датчиков и картографии.

Основной целью компании является обеспечение безопасного, эффективного и доступного транспорта будущего. Waymo тестирует автомобили на дорогах США и предлагает сервис беспилотного такси в некоторых городах.

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Транспортные средства Waymo оснащены комплексными системами радаров, камер и лидеров, позволяющими им безопасно ориентироваться в сложных дорожных условиях.

Waymo считается одним из лидеров в сфере самоуправляемого транспорта.

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