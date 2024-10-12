Hyundai Ioniq 5 станет беспилотным: новые модели получат систему Waymo Driver — Finance.ua

Hyundai Ioniq 5 станет беспилотным: новые модели получат систему Waymo Driver
Американская компания Waymo и корейский производитель автомобилей Hyundai объявили о стратегическом партнерстве. На первом этапе партнерства Waymo установит в электромобиле Ioniq 5 систему автономного вождения шестого поколения.
Об этом сообщили на сайте компании Waymo.
Кстати, до этого Waymo планировала использовать китайские электромобили Zeekr (Geely), но из-за новой политики США решила отказаться от них.
Первые испытания роботакси Ioniq 5 начнутся в конце 2025 года, а коммерческое использование запланировано на «следующие годы».
Waymo и Hyundai также намерены производить автономные электромобили в «значительных объемах в течение нескольких лет».
Компании также сообщили, что Ioniq 5 будет поставляться с «модификациями, готовыми к автономному движению, такими как резервное оборудование и электрические двери».
Больше о компании Waymo
Waymo — это американская компания, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения.
Она была основана в 2009 году в качестве проекта Google и позже стала отдельной дочерней компанией холдинга Alphabet Inc.
Waymo создает системы самоуправляемых автомобилей, используя передовые технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, датчиков и картографии.
Основной целью компании является обеспечение безопасного, эффективного и доступного транспорта будущего. Waymo тестирует автомобили на дорогах США и предлагает сервис беспилотного такси в некоторых городах.
Читайте также
Транспортные средства Waymo оснащены комплексными системами радаров, камер и лидеров, позволяющими им безопасно ориентироваться в сложных дорожных условиях.
Waymo считается одним из лидеров в сфере самоуправляемого транспорта.
Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
Поделиться новостью