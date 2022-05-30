Власти Киева начинают реконструкцию города: выделяют 600 миллионов — Finance.ua
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Власти Киева начинают реконструкцию города: выделяют 600 миллионов

Сегодня 16:05Казна и Политика
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Власти Киева начинают реконструкцию города: выделяют 600 миллионовВласти Киева начинают реконструкцию города: выделяют 600 миллионов
Власти Киева приступают к реконструкции и капитальному ремонту жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами российских войск.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Телеграме.
«Киев выделяет средства и начинает реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами российских варваров. Столица выделяет из бюджета около 600 миллионов гривен», — говорится в сообщении.
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Кроме того, 200 миллионов гривен пообещало предоставить правительство.
«Очень рассчитываем на это. Ведь восстановить в столице нужно почти 390 зданий. Из них более 220 — это жилые дома. Другие — объекты социальной инфраструктуры (медучреждения, садики, школы, учреждения социальной защиты, админздания)», — добавил Кличко.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал мировых лидеров и представителей мирового бизнес-сообщества присоединиться к послевоенному восстановлению Украины: «Объем работ колоссальный — более полутриллиона долларов убытков. Десятки тысяч объектов разрушены»;
  • в Украине может быть нецелесообразно восстанавливать разрушенные российским вторжением панельные дома. В этом случае следует перейти на строительство современных многоэтажек;
  • с начала полномасштабного вторжения россии в Украине повреждено более 350 культурных памятников. Стоимость их восстановления может достигать миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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