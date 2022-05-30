Власти Киева начинают реконструкцию города: выделяют 600 миллионов — Finance.ua

Власти Киева начинают реконструкцию города: выделяют 600 миллионов

Сегодня 16:05 — Казна и Политика

Власти Киева начинают реконструкцию города: выделяют 600 миллионов

Власти Киева приступают к реконструкции и капитальному ремонту жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами российских войск.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Телеграме

«Киев выделяет средства и начинает реконструкцию и капремонт жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами российских варваров. Столица выделяет из бюджета около 600 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Читайте также Общая сумма прямого ущерба инфраструктуре уже превышает $105,5 млрд

Кроме того, 200 миллионов гривен пообещало предоставить правительство.

«Очень рассчитываем на это. Ведь восстановить в столице нужно почти 390 зданий. Из них более 220 — это жилые дома. Другие — объекты социальной инфраструктуры (медучреждения, садики, школы, учреждения социальной защиты, админздания)», — добавил Кличко.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал мировых лидеров и представителей мирового бизнес-сообщества присоединиться к послевоенному восстановлению Украины: «Объем работ колоссальный — более полутриллиона долларов убытков. Десятки тысяч объектов разрушены»;

в Украине может быть нецелесообразно восстанавливать разрушенные российским вторжением панельные дома. В этом случае следует перейти на строительство современных многоэтажек;

с начала полномасштабного вторжения россии в Украине повреждено более 350 культурных памятников. Стоимость их восстановления может достигать миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.