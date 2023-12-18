Вклады населения в банках достигли рекордных показателей — Finance.ua

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Вклады населения в банках достигли рекордных показателей

Кредит&Депозит
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Вклады населения в банках достигли рекордных показателей
Вклады населения в банках достигли рекордных показателей, Фото: freepik.com
Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в ноябре вырос на 2,6% до рекордных 1 030,327 млрд гривен.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.

Вклады населения

С начала текущего года объем вкладов населения в банках вырос на 11,2% с 926,488 млрд гривен. Гривневые вклады населения в банках в ноябре выросли на 3,1% до 682,533 млрд гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 1,5% до 347,794 млрд гривен.

Вклады юрлиц

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в ноябре выросли на 2,1% до 1 156,024 млрд гривен.
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в ноябре для юрлиц снизилась на 0,3 п.п. до 10,3%, для физлиц — сохранилось на 11,9%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,6%, для населения — 1%.
Ранее председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал, что депозиты предприятий и населения в национальной валюте в ноябре достигли 1,5 трлн грн, из них населения — 0,68 трлн грн. К концу 2021 года банковские вклады в гривне выросли почти на 50%, в т. ч. населения — на 60%. Вклады в валюте за это время увеличились на 9%.

Справка Finance.ua:

  • по словам директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева, со второй половины декабря начинается «высокий сезон» в сегменте гривневых депозитов;
  • банкиры ожидают сохранения тренда снижения гривневых ставок, особенно учитывая постепенное уменьшение учетной ставки НБУ.
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По материалам:
Українські Новини
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