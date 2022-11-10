Витренко рассказал, сколько Украине стоят скрытые субсидии на газ — Finance.ua
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Витренко рассказал, сколько Украине стоят скрытые субсидии на газ

Казна и Политика
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Витренко рассказал, сколько Украине стоят скрытые субсидии на газ
Витренко рассказал, сколько Украине стоят скрытые субсидии на газ
Объем скрытых субсидий НАК «Нафтогаз Украины» составляет 842 млрд грн по действующей цене газа для населения.
Об этом в интервью Forbes Украина заявил экс-глава Нафтогаза Юрий Витренко.
«Ежегодный объем скрытых субсидий по действующей цене на газ — 842 млрд грн. Это огромная проблема как для Нафтогаза, так и для страны», — сказал Витренко.
Для сравнения, 852 млрд грн по актуальному курсу составляют $22,88 млрд. ВВП Украины в 2021 году в долларовом эквиваленте составил $200 млрд, по итогам 2022 его падение ожидается на уровне 31,5%.
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Напомним, цены для бытовых потребителей до 31 мая 2023 заморожены на уровне 7,96 грн/кубометр (с НДС и без транспортировки).
Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону правительство урегулировало вопросы тарификации газа для всех теплокоммунэнерго. В частности, было принято решение, согласно которому Нафтогаз продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн/кубометр. То есть, цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго до 31 мая 2023 года.
В Минсоцполитики прогнозируют, что средний размер субсидий составит 1700-1800 грн в месяц.

Справка Finance.ua:

  • для назначения субсидии расходы на жилищно-коммунальные услуги должны превышать в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода;
  • узнать, насчитали ли вам субсидию, можно по ссылке.
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По материалам:
НВ
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