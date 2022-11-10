Витренко рассказал, сколько Украине стоят скрытые субсидии на газ — Finance.ua

Витренко рассказал, сколько Украине стоят скрытые субсидии на газ
Объем скрытых субсидий НАК «Нафтогаз Украины» составляет 842 млрд грн по действующей цене газа для населения.
Об этом в интервью Forbes Украина заявил экс-глава Нафтогаза Юрий Витренко.
«Ежегодный объем скрытых субсидий по действующей цене на газ — 842 млрд грн. Это огромная проблема как для Нафтогаза, так и для страны», — сказал Витренко.
Для сравнения, 852 млрд грн по актуальному курсу составляют $22,88 млрд. ВВП Украины в 2021 году в долларовом эквиваленте составил $200 млрд, по итогам 2022 его падение ожидается на уровне 31,5%.
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Напомним, цены для бытовых потребителей до 31 мая 2023 заморожены на уровне 7,96 грн/кубометр (с НДС и без транспортировки).
Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону правительство урегулировало вопросы тарификации газа для всех теплокоммунэнерго. В частности, было принято решение, согласно которому Нафтогаз продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн/кубометр. То есть, цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго до 31 мая 2023 года.
В Минсоцполитики прогнозируют, что средний размер субсидий составит 1700-1800 грн в месяц.
Справка Finance.ua:
- для назначения субсидии расходы на жилищно-коммунальные услуги должны превышать в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода;
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