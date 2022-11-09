Финансирование субсидий и льгот завершено: ПФ сообщил, сколько украинцев получат деньги — Finance.ua
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Финансирование субсидий и льгот завершено: ПФ сообщил, сколько украинцев получат деньги

Личные финансы
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Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплаты субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа за октябрь 2022 года.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Финансирование субсидий и льгот завершено: ПФ сообщил, сколько украинцев получат деньги
Напомним, размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа. Индивидуально для каждой семьи:
  • рассчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);
  • среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;
  • доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);
  • полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.
После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.
Узнать, начислили ли вам субсидию, можно по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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